Бетон між авто й атакою: як українські автозаправки захищають водіїв від обстрілів

Як свідчить редакційний аналіз ринку та моніторинг офіційних заяв компаній, оператори обирають різні стратегії безпеки – від швидкого монтажу модульних споруд до інтеграції повноцінних бомбосховищ ще на етапі будівництва.

Війна диктує свої правила, адже лише за останні пів року ворожі атаки пошкодили або зруйнували понад 300 автомобільних заправок у різних областях. Роботи ще багато, але приємні результати вже з'являються.

OKKO: понад 75 захищених комплексів

Мережа OKKO активно нарощує кількість автозаправних комплексів із тимчасовими захисними спорудами. Станом на 12 жовтня такі модулі вже працюють на понад 75 локаціях, а до кінця місяця компанія планує розширити цю мережу до 120 об'єктів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Йдеться про серйозні бетонні конструкції вагою до 40 тонн зі стінами завтовшки 30 сантиметрів. Паралельно оператор встановлює антидронові сітки, захищає паливні колонки, укріплює території габіонами з піском та обклеює вікна бронеплівкою.

Модульні укриття у спорудженні швидкі, а у захисті – надійні. Фото: OKKO

Ще один важливий напрям безпеки – оперативне оповіщення персоналу про загрози. Це робиться для того, щоб працівники могли вчасно зупинити роботу колонок і перейти в безпечне місце.

Нагадаємо, габіони – це об'ємні сітчасті конструкції з металевого дроту (зазвичай оцинкованого або з полімерним покриттям), заповнені камінням, щебенем, гравієм чи іншими твердими матеріалами

Укрнафта: укриття біля великих доріг

Державна Укрнафта взялася встановлювати 13 бетонних укриттів на заправках у Києві та Київській області. Пріоритет віддають комплексам у густонаселених районах і поблизу жвавих автомагістралей.

Скористатися цими захисними спорудами зможуть не лише клієнти, а й звичайні перехожі чи водії, які опиняться поруч під час сирени.

Компанія вже має успішний досвід – раніше габіонами облаштували 25 об'єктів у столичному регіоні. За даними представників Укрнафти, на одній із локацій така конструкція реально допомогла локалізувати вибух і зменшити розліт уламків, врятувавши пішоходів та автомобілі.

Встановлені габіони на заправці Укрнафти. Фото: Укрнафта

Водночас варто пам'ятати суворе правило: під час повітряної тривоги комплекси мережі припиняють роботу, а всі присутні мають залишити територію та перейти в укриття.

Як повідомляє видання Акцент, подібні мобільні укриття почали з'являтися і на заправках Укрнафти у Запоріжжі. Одне розмістили на Прибережній магістралі.

Перші модульні укриття на АЗС у Запоріжжі: як працює новий захист. Фото: Акцент

Крім залізобетонних модулів, там натягують антидронові сітки, а операторські та магазини закривають конструкціями від уламків і вибитого скла. Потреба в таких заходах стала критичною через регулярні прильоти по Запоріжжю та області.

UPG: сховища закладають у проєкт

Мережа UPG обрала кардинально інший підхід – компанія чи не найпершою в країні ще взимку почала облаштовувати укриття. Наразі вона інтегрує повноцінні споруди цивільного захисту в нові заправно-відпочинкові комплекси ще на етапі їхнього проєктування.

За інформацією компанії, яку наводить видання Українська правда. Життя, на початку року таких комплексів працювало чотири: у Києві, а також у Київській, Вінницькій та Львівській областях. Наступні об'єкти з капітальними сховищами планувалося відкрити на Рівненщині та в Кривому Розі.

Ось так виглядають укриття мережі заправок UPG. Фото: life.pravda

Ці укриття розраховані на широке коло людей. Туди без проблем пускають відвідувачів із дітьми, домашніми тваринами та людей з інвалідністю.

А що пропонують інші мережі?

У SOCAR на офіційній карті передбачено окремий фільтр для пошуку укриттів. Це – зручна фішка, однак встановити загальну кількість обладнаних заправок за відкритими даними складно.

Редакція Авто24 частково проаналізувала цю карту. Наприклад, на жвавій трасі Київ-Чоп оператор має два укриття в селі Глибочиця на Житомирщині в напрямку Львова та Києва. Ще дві споруди захисту на АЗС є у селі Біла Криниця на Рівненщині, де також можна сховатися по обидва боки руху.

А от на Львівщині ситуація скромніша: з восьми комплексів на карті укриття позначене лише на одній локації в селі Малехів. У Києві та пристоличному регіоні картина також потребує покращення.

Так виглядає сервісна карта заправних комплексів SOCAR, куди додали плашку, що вказує на наявність укриття. Відразу уточнюємо: ця карта не є таємницею й не носить гриф секретності. Скриншот: Авто24

Мережа WOG запровадила посилені правила безпеки на частині об'єктів у небезпечних регіонах: під час тривоги відпуск пального миттєво припиняють. Проте підтверджених даних про масштабну програму встановлення саме бетонних укриттів від цієї компанії у відкритих джерелах наразі немає.

Для водіїв є одне золоте правило: наявність бетонної коробки біля колонок не робить заправку абсолютно безпечним місцем під час обстрілу. Завжди заздалегідь з'ясовуйте, чи відчинене укриття, і чітко дотримуйтесь інструкцій персоналу. За можливості буде ще краще негайно сісти за кермо й покинути АЗС, лишивши зону підвищеної уваги ворога якомога подалі.