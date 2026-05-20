Без водія за кермом: Einride виводить автономні фури на дороги США

Einride спеціалізується на автономних електровантажівках. Свій досягнутий потенціал компанія тепер поширює у США, де запускає комерційну експлуатацію безпілотних фур рівня SAE Level 4.

Як повідомляє у релізі EASE Logistics, перші машини вже цього літа почнуть працювати в штаті Огайо на маршрутах між складами її логістичної компанії. Там проєкт реалізують у межах програми DriveOhio Truck Automation Corridor за участю Міністерства транспорту Огайо та штату Індіана.

Без водія, але під контролем систем

Йдеться про автономні електричні вантажівки, здатні пересуватися без водія у кабіні в контрольованих умовах. Рівень автономності SAE Level 4 означає, що система може самостійно виконувати всі функції керування на визначених маршрутах і не потребує постійного втручання людини.

Дві електровантажівки Einride щодня курсуватимуть як дорогами загального користування, так і приватними територіями між логістичними центрами у Мерісвіллі, штат Огайо.

США тестують майбутнє вантажної логістики

Американські транспортні служби хочуть оцінити, як автономні технології впливають на безпеку, ефективність та організацію вантажних перевезень у масштабах реального автопарку.

У компанії EASE Logistics зазначають, що це вже третій проєкт із тестування автономних вантажівок у реальних умовах, а сама компанія стала одним із небагатьох логістичних операторів США, які одночасно працюють із кількома платформами безпілотного транспорту.

Einride робить ставку на електротягу та автономність

Ця компанія вважається одним із найвідоміших європейських стартапів у сфері автономної логістики. Компанія активно просуває концепцію електричних вантажівок без традиційної кабіни водія та вже проводила пілотні проєкти у Швеції.

У виробника наголошують, що безпека була головним пріоритетом під час розробки технології, а нинішній запуск у США має показати, що автономні фури вже переходять із тестового режиму у повноцінну комерційну експлуатацію. В інших американських штатах також приглядаються (див. відео нижче) до європейської акумуляторного безпілотника.