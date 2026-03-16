Електричний Iveco eDaily заряджається на ходу від дороги: що це за технологія

На трасі між Брешією та Міланом почав працювати електричний фургон Iveco eDaily з інтегрованою системою бездротової зарядки.

Про його впровадження розповідає виробник техніки у своєму релізі. Автомобіль став першим серійним транспортним засобом, здатним отримувати енергію як під час руху, так і під час стоянки.

Без шнурків і розеток

Італійці використали технологію динамічної бездротової передачі енергії (DWPT), коли заряджання відбувається без кабелів через індукцію від спеціально обладнаної дороги.

Електричний фургон використовується службами автомагістралі Brebemi. Цей Crew Van із шестимісним салоном обслуговує операційну діяльність технічних бригад.

Машину передали оператору за лізинговою програмою строком на 36 місяців.

На три роки eDaily став лабораторією

Особливість цього eDaily – інтегрована індуктивна система зарядки, розроблена для взаємодії з інфраструктурою Brebemi. Проєкт став продовженням експериментальної платформи Arena del Futuro — відкритої лабораторії для тестування бездротового заряджання електромобілів.

Подібні технології швидко набирають популярності у світі. Зокрема, перші ділянки доріг із динамічною бездротовою зарядкою вже тестують у Франції, а також у Флориді, США.

У Iveco зазначають, що випробування таких рішень на реальних дорогах показують потенціал технології для щоденної експлуатації транспорту.

Електричний фургон Iveco eDaily з інтегрованою системою бездротової зарядки поки тестовий, але це лише початок на шляху декарбонізації. Фото: Iveco

Iveco прагне до лідерства DWPT

В компанії не приховують бажань підготувати новий eDaily, оснащений системою DWPT. Все йде до того, щоб поширити функціональність статичної зарядки на сумісні громадські місця.

"Випробування DWPT безпосередньо на автомагістралі ще раз демонструє, як динамічна зарядка може ефективно підтримувати щоденні експлуатаційні потреби, забезпечуючи безпеку, продуктивність та безперервність обслуговування водіїв та операторів. Наш проєкт з A35 Brebemi відкриває нові перспективи для електрифікації в цьому секторі та підтверджує рішучість Iveco бути лідером в інноваціях на дорогах, де формується мобільність майбутнього, – заявив керівник відділу управління продуктами для легких комерційних автомобілів Iveco Норберто Кодегоне.

Менеджмент автомобільного концерна заявляє, що розробка такого рішення в рамках технологічного портфеля є конкретним кроком вперед на шляху декарбонізації. Співпраця між виробниками автомобілів і операторами інфраструктури, на думку компанії, може суттєво пришвидшити перехід до транспорту з нульовими викидами.