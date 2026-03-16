Электрический Iveco eDaily заряжается на ходу от дороги: что это за технология

На трассе между Брешией и Миланом начал работать электрический фургон Iveco eDaily с интегрированной системой беспроводной зарядки.

О его внедрении рассказывает производитель техники в своем релизе. Автомобиль стал первым серийным транспортным средством, способным получать энергию как во время движения, так и во время стоянки.

Без шнурков и розеток

Итальянцы использовали технологию динамической беспроводной передачи энергии (DWPT), когда зарядка происходит без кабелей через индукцию от специально оборудованной дороги.

Электрический фургон используется службами автомагистрали Brebemi. Этот Crew Van с шестиместным салоном обслуживает операционную деятельность технических бригад.

Машину передали оператору по лизинговой программе сроком на 36 месяцев.

На три года eDaily стал лабораторией

Особенность этого eDaily – интегрированная индуктивная система зарядки, разработана для взаимодействия с инфраструктурой Brebemi. Проект стал продолжением экспериментальной платформы Arena del Futuro – открытой лаборатории для тестирования беспроводной зарядки электромобилей.

Подобные технологии быстро набирают популярность в мире. В частности, первые участки дорог с динамической беспроводной зарядкой уже тестируют во Франции, а также во Флориде, США.

В Iveco отмечают, что испытания таких решений на реальных дорогах показывают потенциал технологии для ежедневной эксплуатации транспорта.

Электрический фургон Iveco eDaily с интегрированной системой беспроводной зарядки пока тестовый, но это только начало на пути декарбонизации. Фото: Iveco

Iveco стремится к лидерству DWPT

В компании не скрывают желаний подготовить новый eDaily, оснащенный системой DWPT. Все идет к тому, чтобы распространить функциональность статической зарядки на совместимые общественные места.

"Испытания DWPT непосредственно на автомагистрали еще раз демонстрирует, как динамическая зарядка может эффективно поддерживать ежедневные эксплуатационные потребности, обеспечивая безопасность, производительность и непрерывность обслуживания водителей и операторов. Наш проект с A35 Brebemi открывает новые перспективы для электрификации в этом секторе и подтверждает решимость Iveco быть лидером в инновациях на дорогах, где формируется мобильность будущего" – заявил руководитель отдела управления продуктами для легких коммерческих автомобилей Iveco Норберто Кодегоне.

Менеджмент автомобильного концерна заявляет, что разработка такого решения в рамках технологического портфеля является конкретным шагом вперед на пути декарбонизации. Сотрудничество между производителями автомобилей и операторами инфраструктуры, по мнению компании, может существенно ускорить переход к транспорту с нулевыми выбросами.