Більше імпорту, менше виробництва: що відбувається з авторинком ЄС

У першому півріччі 2026 року реєстрації нових легкових автомобілів у Євросоюзі збільшилися на 5,7%, тоді як їх виробництво скоротилося на 0,4%. Такі дані містить економічний звіт ACEA, оприлюднений 12 жовтня. Йдеться про результати січня-червня, а не поточні осінні продажі.

Розбіжність пояснюється двома процесами: зростанням імпорту та послабленням експорту. За пів року ЄС збільшив ввезення нових легковиків у натуральному вираженні на 16,1%, а вивезення скоротив на 5,9%. Торговельний профіцит цього сегмента зменшився на 34,2%, до €28,7 млрд. Євросоюз зберігає позитивне сальдо, але розрив між вартістю експорту й імпорту звужується.

Китай та гібриди ростуть

Найпомітніше позиції зміцнює Китай як країна виробництва автомобілів. Вартість поставок звідти до ЄС зросла на 70,5%, до €10,5 млрд, а кількість перевищила 700 тисяч машин. За оцінкою ACEA, автомобілі, виготовлені в Євросоюзі, забезпечили 68% його продажів, у Китаї – 9%.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Країну складання при цьому важливо відокремлювати від походження марки. Статистика імпорту з Китаю сама собою не є рейтингом китайських брендів. Так само збільшення поставок не показує, хто заробляє найбільше: для оцінки прибутковості потрібні фінансові результати конкретних компаній.

Змінюється й попит. За окремою статистикою ACEA за перше півріччя, частка повністю електричних легковиків у нових реєстраціях ЄС піднялася з 15,6% до 20,7%. Гібриди без зовнішнього заряджання отримали 37,3% ринку, плагін-гібриди — ще 9,8%. Частка окремих бензинової та дизельної категорій разом знизилася з 37,8% до 29,7%.

Отже, конкуренція розгортається одразу у двох площинах: де виготовляють автомобіль і яку силову установку обирає покупець. Зростання електрифікованих сегментів створює можливості для виробників із відповідними моделями незалежно від країни походження. Водночас наведені показники не дають підстав назвати одну марку переможцем усього європейського ринку.

Покупцям варто розрізняти ці технології: класичні гібриди та плагін-гібриди мають різні переваги й недоліки, зокрема щодо заряджання та їзди на електротязі.

Чи виграє покупець?

Для покупця сильніша конкуренція потенційно означає ширший вибір, вигідніші комплектації та активніші цінові пропозиції. Однак автоматичного здешевлення всіх машин із цих даних не випливає. Порівнювати варто кінцеву ціну конкретної версії, гарантійні умови й очікувані витрати на експлуатацію.

Для українців, які розглядають автомобіль із Європи, особливо важливо перевіряти не лише емблему на капоті. Значення мають ринок призначення машини, її сервісна підтримка, доступність запчастин, а для електрокара – сумісність заряджання та можливість діагностики батареї. Європейські показники нових реєстрацій також не можна прямо переносити на ціни українських уживаних авто.

Для тих, хто придивляється до електрифікованих моделей, Авто24 пояснював, коли купівля плагін-гібрида має сенс і чому можливість регулярно заряджати автомобіль впливає на економію.

Найвиразніший виграш, який наразі видно у статистиці, – посилення Китаю як постачальника автомобілів до ЄС. Чи перетвориться ця перевага на довгострокову прихильність покупців, залежатиме вже від досвіду володіння: надійності, сервісу та вартості перепродажу.