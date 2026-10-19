Больше импорта, меньше производства: что происходит с авторынком ЕС

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Авто из Китая усиливают позиции в ЕС: что показала статистика
В первом полугодии 2026 года регистрации новых легковых автомобилей в Евросоюзе увеличились на 5,7%, тогда как их производство сократилось на 0,4%. Такие данные содержит экономический отчет ACEA, обнародованный 12 октября. Речь идет о результатах января-июня, а не текущих осенних продажах.
Разница объясняется двумя процессами: ростом импорта и ослаблением экспорта. За полгода ЕС увеличил ввоз новых легковушек в натуральном выражении 16,1%, а вывоз сократил на 5,9%. Торговый профицит этого сегмента уменьшился на 34,2%, до €28,7 млрд. Евросоюз сохраняет положительное сальдо, но разрыв между стоимостью экспорта и импорта сужается.
Китай и гибриды растут
Наиболее заметные позиции укрепляет Китай как страна производства автомобилей. Стоимость поставок оттуда в ЕС выросла на 70,5%, до €10,5 млрд, а количество превысило 700 тысяч машин. По оценке ACEA, автомобили, изготовленные в Евросоюзе, обеспечили 68% его продаж в Китае.– 9%.
Страну сборки при этом важно отделять от происхождения марки. Статистика импорта из Китая сама по себе не является рейтингом китайских брендов. Также увеличение поставок не показывает, кто зарабатывает больше всего: для оценки прибыльности нужны финансовые результаты конкретных компаний.
Меняется и спрос. За отдельной статистикой ACEA за первое полугодие, доля полностью электрических легковушек в новых регистрациях ЕС поднялась с 15,6% до 20,7%. Гибриды без внешней зарядки получили 37,3% рынка, плагин-гибриды – еще 9,8%. Доля отдельных бензиновой и дизельной категорий вместе снизилась с 37,8% до 29,7%.
Следовательно, конкуренция разворачивается сразу в двух плоскостях: где производится автомобиль и какую силовую установку выбирает покупатель. Рост электрифицированных сегментов создает возможности для производителей с соответствующими моделями, независимо от страны происхождения. Приведенные показатели не дают оснований назвать одну марку победителем всего европейского рынка.
Покупателям следует различать эти технологии: классические гибриды и плагин-гибриды имеют разные преимущества и недостатки, в частности по зарядке и езде на электротяге.
Выигрывает ли покупатель?
Для покупателя более сильная конкуренция потенциально означает более широкий выбор, более выгодные комплектации и более активные ценовые предложения. Однако автоматическое удешевление всех машин из этих данных не следует. Сравнивать следует конечную цену конкретной версии, гарантийные условия и ожидаемые затраты на эксплуатацию.
Для украинцев, рассматривающих автомобиль из Европы, особенно важно проверять не только эмблему на капоте. Значения имеют рынок назначения машины, ее сервисная поддержка, доступность запчастей, а для электрокара– совместимость зарядки и возможность диагностики батареи. Европейские показатели новых регистраций также нельзя прямо переносить на цены украинских подержанных автомобилей.
Для тех, кто присматривается к электрифицированным моделям, Авто24 объяснял, когда покупка плагин-гибрида имеет смысл и почему возможность регулярно заряжать автомобиль влияет на экономию.
Самый отчетливый выигрыш, который сейчас виден в статистике,– усиление Китая как поставщика автомобилей в ЕС. Превратится ли это преимущество в долгосрочную привязанность покупателей, зависеть уже от опыта владения: надежности, сервиса и стоимости перепродажи.