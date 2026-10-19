Больше импорта, меньше производства: что происходит с авторынком ЕС

В первом полугодии 2026 года регистрации новых легковых автомобилей в Евросоюзе увеличились на 5,7%, тогда как их производство сократилось на 0,4%. Такие данные содержит экономический отчет ACEA, обнародованный 12 октября. Речь идет о результатах января-июня, а не текущих осенних продажах.

Разница объясняется двумя процессами: ростом импорта и ослаблением экспорта. За полгода ЕС увеличил ввоз новых легковушек в натуральном выражении 16,1%, а вывоз сократил на 5,9%. Торговый профицит этого сегмента уменьшился на 34,2%, до €28,7 млрд. Евросоюз сохраняет положительное сальдо, но разрыв между стоимостью экспорта и импорта сужается.

Китай и гибриды растут

Наиболее заметные позиции укрепляет Китай как страна производства автомобилей. Стоимость поставок оттуда в ЕС выросла на 70,5%, до €10,5 млрд, а количество превысило 700 тысяч машин. По оценке ACEA, автомобили, изготовленные в Евросоюзе, обеспечили 68% его продаж в Китае.– 9%.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Страну сборки при этом важно отделять от происхождения марки. Статистика импорта из Китая сама по себе не является рейтингом китайских брендов. Также увеличение поставок не показывает, кто зарабатывает больше всего: для оценки прибыльности нужны финансовые результаты конкретных компаний.

Меняется и спрос. За отдельной статистикой ACEA за первое полугодие, доля полностью электрических легковушек в новых регистрациях ЕС поднялась с 15,6% до 20,7%. Гибриды без внешней зарядки получили 37,3% рынка, плагин-гибриды – еще 9,8%. Доля отдельных бензиновой и дизельной категорий вместе снизилась с 37,8% до 29,7%.

Следовательно, конкуренция разворачивается сразу в двух плоскостях: где производится автомобиль и какую силовую установку выбирает покупатель. Рост электрифицированных сегментов создает возможности для производителей с соответствующими моделями, независимо от страны происхождения. Приведенные показатели не дают оснований назвать одну марку победителем всего европейского рынка.

Покупателям следует различать эти технологии: классические гибриды и плагин-гибриды имеют разные преимущества и недостатки, в частности по зарядке и езде на электротяге.

Выигрывает ли покупатель?

Для покупателя более сильная конкуренция потенциально означает более широкий выбор, более выгодные комплектации и более активные ценовые предложения. Однако автоматическое удешевление всех машин из этих данных не следует. Сравнивать следует конечную цену конкретной версии, гарантийные условия и ожидаемые затраты на эксплуатацию.

Для украинцев, рассматривающих автомобиль из Европы, особенно важно проверять не только эмблему на капоте. Значения имеют рынок назначения машины, ее сервисная поддержка, доступность запчастей, а для электрокара– совместимость зарядки и возможность диагностики батареи. Европейские показатели новых регистраций также нельзя прямо переносить на цены украинских подержанных автомобилей.

Для тех, кто присматривается к электрифицированным моделям, Авто24 объяснял, когда покупка плагин-гибрида имеет смысл и почему возможность регулярно заряжать автомобиль влияет на экономию.

Самый отчетливый выигрыш, который сейчас виден в статистике,– усиление Китая как поставщика автомобилей в ЕС. Превратится ли это преимущество в долгосрочную привязанность покупателей, зависеть уже от опыта владения: надежности, сервиса и стоимости перепродажи.