Блимати фарами можна не всюди: неписані правила водіїв у Європі

Дослідження carVertical показало, що 47% опитаних вважають незнання місцевої культури водіння фактором, здатним створювати небезпечні ситуації. Ще 33% водіїв переконані, що відмінності у дорожньому етикеті принаймні іноді призводять до ризику.

Українські водії звикли допомагати одне одному

Українська дорожня культура значною мірою побудована на спонтанній солідарності. Водії попереджають інших про небезпеку, пропускають у щільному потоці, зупиняються біля зламаних машин та дякують аварійною сигналізацією.

Більшість таких жестів здаються універсальними. Проте за кордоном звичний для українця сигнал можуть зрозуміти зовсім інакше.

Саме тому до подорожі варто готуватися ширше, ніж просто придбати страховку та віньєтку. Авто24 раніше пояснював, що потрібно перевірити перед поїздкою автомобілем до Європи.

Блимання фарами може означати прохання, привітання або образу

Дальнє світло залишається одним із головних способів спілкування між водіями. Але його значення залежить від країни та конкретної ситуації.

У Румунії фарами попереджають про небезпеку, просять звільнити смугу, вітають знайомих водіїв або навіть висловлюють захоплення незвичайним автомобілем. Водночас довгий і наполегливий спалах може бути агресивною реакцією на небезпечний маневр.

У Великій Британії коротке блимання частіше сприймають як жест співпраці. Так водій може повідомити, що помітив іншого учасника руху або готовий його пропустити.

Проте покладатися лише на такий сигнал ризиковано. Він не скасовує вимог дорожніх знаків і правил пріоритету. Водієві все одно потрібно переконатися, що маневр безпечний.

У Фінляндії фари можуть попереджати про оленів

У північній частині Фінляндії зустрічні автомобілі блимають фарами, коли попереду на дорозі помічені північні олені.

Для місцевих водіїв це практичний сигнал про безпосередню небезпеку. Для іноземця він може виглядати як попередження про поліцію або несправність фар.

Загалом водійське спілкування у країнах Північної Європи стриманіше. Фари та клаксон там частіше використовують за прямим призначенням, а не для емоційного спілкування.

Перед поїздкою також варто перевірити формальні відмінності місцевих ПДР. Авто24 зібрав головні особливості обмежень швидкості, пріоритету та паркування у Європі.

На півдні Європи клаксон використовують частіше

У південних та балканських країнах дорожнє спілкування зазвичай емоційніше. Водії активніше користуються фарами, клаксоном і жестами.

У сільських районах Румунії, Хорватії та Франції короткий гудок може бути звичайним привітанням. В Іспанії так вітають знайомих або родичів, яких помітили на дорозі.

У Франції та Португалії водій може посигналити біля будинку друга замість дзвінка у двері. В Італії, Іспанії, Португалії та Румунії гудками також святкують спортивні перемоги.

У Великій Британії безпідставне використання клаксона, навпаки, сприймається як агресивна і неввічлива поведінка. Тому українська звичка підганяти водія попереду одразу після ввімкнення зеленого світла там може викликати негативну реакцію.

Аварійна сигналізація залишається зрозумілим знаком подяки

Один із найбільш універсальних жестів для українських водіїв добре працює й у багатьох країнах Центральної та Східної Європи.

Коротким увімкненням аварійної сигналізації дякують у Польщі, Литві, Чехії, Словаччині, Румунії та Хорватії. Зазвичай так реагують на можливість перебудуватися, виїхати з другорядної дороги або влитися у щільний потік.

Зрозумілим залишається і піднята долоня. У більшості європейських країн це нейтральний жест подяки або вибачення.

Однак із більш емоційними жестами потрібно бути обережним. У Німеччині демонстрація середнього пальця іншому водієві може мати не лише конфліктні, а й юридичні наслідки.

Весільний кортеж має власну мову

Довгі гудки не завжди означають конфлікт або небезпеку. У Чехії, Словаччині, Сербії, Угорщині, Польщі, Румунії, Литві та Латвії так супроводжують весільні колони.

У такому випадку сигнал не має агресивного підтексту. Це частина місцевої традиції та спосіб привернути увагу до святкової процесії.

У Сербії навіть існує повір’я, що вклинюватися автомобілем у весільну колону — погана прикмета.

Попередження про поліцію дозволене не всюди

Блимання дальнім світлом часто використовують для попередження зустрічних водіїв про патруль, камеру, аварію або перешкоду.

Такий сигнал поширений у багатьох європейських країнах. Проте в Італії попереджати інших водіїв про контроль поліції заборонено.

Це хороший приклад того, як неписана водійська солідарність може суперечити місцевому законодавству. Те, що в Україні сприймається як звичайна допомога, за кордоном може стати приводом для претензій поліції.

Водночас розраховувати на попередження інших водіїв не варто. Авто24 уже писав, що штрафи за перевищення швидкості у країнах Європи можуть сягати сотень євро.

Неписаний запас швидкості працює не скрізь

Відмінності стосуються не лише жестів, а й ставлення до формальних обмежень.

За словами фахівця carVertical Матаса Бузеліса, “у Бельгії, Чехії, Словаччині, Литві та Латвії частина автомобілістів звикла рухатися трохи швидше за встановлений ліміт. Це пов’язують із розмірами штрафів і технічною похибкою засобів контролю”.

У країнах Скандинавії навіть невелике перевищення може коштувати дорого. Іноземний водій іноді дізнається про порушення вже після повернення додому, отримавши офіційний лист.

Особливо уважними українцям варто бути у Польщі, яка для багатьох є першою країною автоподорожі. Місцеві обмеження та система штрафних балів мають свої особливості, які Авто24 описував у детальному огляді польських правил дорожнього руху.

Місцеві звичаї виходять далеко за межі ПДР

Дорожню культуру формують не лише правила, а й традиції та забобони.

У Литві наліпка з кленовим листком позначає водія-початківця та закликає інших учасників руху бути терплячими. У Великій Британії власники часто дають автомобілям імена, а пасажири у Чехії та Словаччині грають у гру, помічаючи жовті машини.

Деякі водії в Італії, Чехії та Хорватії вважають чорного кота на дорозі поганою прикметою. У Румунії, Сербії та Португалії в салоні часто зберігають релігійні символи.

У частини автомобілістів Італії вівторок і п’ятниця вважаються невдалими днями для купівлі машини або початку далекої подорожі. В Іспанії та Великій Британії дехто затримує дихання у тунелі або біля цвинтаря.

Ці звичаї не впливають на офіційні вимоги, але допомагають краще зрозуміти поведінку місцевих учасників руху.

Як уникнути непорозумінь за кордоном