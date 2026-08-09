Мигать фарами можно не везде: неписаные правила водителей в Европе

Исследование carVertical показало, что 47% опрошенных считают незнание местной культуры вождения фактором, способным создавать опасные ситуации. Еще 33% водителей убеждены, что отличия в дорожном этикете по крайней мере иногда приводят к риску.

Украинские водители привыкли помогать друг другу

Украинская дорожная культура в значительной степени построена на спонтанной солидарности. Водители предупреждают других об опасности, пропускают в плотном потоке, останавливаются возле сломанных машин и благодаря аварийной сигнализации.

Большинство таких жестов кажутся универсальными. Однако за границей привычный для украинца сигнал могут понять совсем по-другому.

Именно поэтому к поездке стоит готовиться шире, чем просто приобрести страховку и виньетку. Авто24 ранее объяснял, что нужно проверить перед поездкой на автомобиле в Европу.

Мигание фарами может означать просьбу, приветствие или обиду

Дальний свет остается одним из главных способов общения между водителями. Но его значение зависит от страны и конкретной ситуации.

В Румынии фарами предупреждают об опасности, просят освободить полосу, поздравляют знакомых водителей или даже выражают восхищение необычным автомобилем. В то же время долгая и упорная вспышка может быть агрессивной реакцией на опасный маневр.

В Великобритании короткое мигание чаще воспринимают как жест сотрудничества. Так водитель может сообщить, что заметил другого участника движения или готов пропустить его.

Однако полагаться только на такой сигнал рискованно. Он не отменяет требований дорожных знаков и правил приоритета. Водителю все равно нужно убедиться, что маневр безопасен.

В Финляндии фары могут предупреждать об оленях

В северной части Финляндии встречные автомобили мигают фарами, когда впереди на дороге замечены северные олени.

Для местных водителей это практический сигнал о непосредственной опасности. Для иностранца он может выглядеть как предупреждение о полиции или неисправности фар.

В общем, водительское общение в странах Северной Европы сдержаннее. Фары и клаксоны там чаще используют по прямому назначению, а не для эмоционального общения.

Перед поездкой также следует проверить формальные отличия местных ПДД. Авто24 собрал главные особенности ограничений скорости, приоритета и парковки в Европе.

На юге Европы клаксон используют чаще

В южных и балканских странах дорожное общение обычно более эмоционально. Водители более активно пользуются фарами, клаксоном и жестами.

В сельских районах Румынии, Хорватии и Франции короткий гудок может быть обычным приветствием. В Испании так приветствуют знакомых или родственников, которые были замечены на дороге.

Во Франции и Португалии водитель может посигналить у дома друга вместо звонка в дверь. В Италии, Испании, Португалии и Румынии гудками также отмечают спортивные победы.

В Великобритании безосновательное использование клаксона, напротив, воспринимается как агрессивное и невежливое поведение. Поэтому украинская привычка подгонять водителя впереди сразу после включения зеленого света может вызвать негативную реакцию.

Аварийная сигнализация остается понятным знаком благодарности

Один из самых универсальных жестов для украинских водителей хорошо работает и во многих странах Центральной и Восточной Европы.

Короткое включение аварийной сигнализации благодарят в Польше, Литве, Чехии, Словакии, Румынии и Хорватии. Обычно так реагируют на возможность перестроиться, уехать со второстепенной дороги или влиться в плотный поток.

Понятным остается и приподнятая ладонь. В большинстве европейских стран это нейтральный жест благодарности или прощения.

Однако с более эмоциональными жестами нужно соблюдать осторожность. В Германии демонстрация среднего пальца другому водителю может иметь не только конфликтные, но и последствия.

Свадебный кортеж имеет свой язык

Длинные гудки не всегда означают конфликт или опасность. В Чехии, Словакии, Сербии, Венгрии, Польше, Румынии, Литве и Латвии сопровождают свадебные колонны.

В таком случае сигнал не имеет агрессивного подтекста. Это часть местной традиции и способ привлечь внимание к праздничной процессии.

В Сербии даже существует поверье, что вклиниваться автомобилем в свадебную колонну – плохая примета.

Предупреждение о полиции разрешено не везде

Мигание дальним светом часто используют для предупреждения встречных водителей о патруле, камере, аварии или препятствии.

Такой сигнал распространен во многих европейских странах. Однако в Италии предупреждать других водителей о контроле полиции запрещено.

Это хороший пример того, как неписаная водительская солидарность может противоречить местному законодательству. То, что в Украине воспринимается как обычная помощь, может стать поводом для претензий полиции за рубежом.

В то же время, рассчитывать на предупреждение других водителей не стоит. Авто24 уже писал, что штрафы за превышение скорости в странах Европы могут достигать сотен евро.

Неписаный запас скорости работает не везде

Различия касаются не только жестов, но и отношения к формальным ограничениям.

По словам специалиста carVertical Матаса Бузелиса,“ в Бельгии, Чехии, Словакии, Литве и Латвии часть автомобилистов привыкла двигаться чуть быстрее установленного лимита. Это связывается с размерами штрафов и технической погрешностью средств контроля” .

В странах Скандинавии даже небольшое превышение может стоить дорого. Иностранный водитель иногда узнает о нарушениях уже по возвращении домой, получив официальное письмо.

Особенно внимательными украинцам стоит быть в Польше, которая для многих первая страна автопутешествия. Местные ограничения и система штрафных баллов имеют свои особенности, которые Авто24 описывал в детальный обзор польских правил дорожного движения.

Местные обычаи выходят далеко за пределы ПДД

Дорожную культуру формируют не только правила, но и традиции и предрассудки.

В Литве наклейка с кленовым листом обозначает начинающего водителя и призывает других участников движения быть терпеливыми. В Великобритании владельцы часто дают автомобилям имена, а пассажиры в Чехии и Словакии играют в игру, замечая желтые машины.

Некоторые водители в Италии, Чехии и Хорватии считают черного кота на дороге плохой приметой. В Румынии, Сербии и Португалии в салоне часто хранятся религиозные символы.

У части автомобилистов Италии вторник и пятница считаются неудачными днями для покупки машины или начала дальнего путешествия. В Испании и Великобритании некоторые задерживают дыхание в туннеле или возле кладбища.

Эти обычаи не влияют на официальные требования, но помогают лучше понять поведение местных участников движения.

Как избежать недоразумений за границей