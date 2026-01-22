BMW готує подовжений iX3: для кого та коли чекати прем’єри

У компанії підкреслюють, що iX3 Long Wheelbase є не просто черговою локальною модифікацією, а важливим елементом стратегії електрифікації, цифровізації та глибокої інтеграції з локальними технологічними екосистемами, повідомляє Auto24.

За словами президента та CEO BMW Brilliance Automotive Біргіт Бем, саме розроблені в Китаї рішення Neue Klasse поступово стають частиною глобальної ДНК бренду BMW.

Довга колісна база та новий рівень комфорту

Подовження колісної бази на 108 міліметрів дозволило суттєво збільшити простір на другому ряду та підвищити загальний комфорт, що є критично важливим для покупців преміальних автомобілів у Китаї. При цьому інженери BMW наголошують, що баланс пропорцій і фірмова динаміка руху були збережені.

Шасі та підвіска налаштовані спеціально під місцеві умови експлуатації. Вони забезпечують м’який та стабільний хід у місті й водночас впевнені реакції під час швидкісних поїздок. Ключову роль у відчуттях за кермом відіграє новий керуючий модуль BMW Heart of Joy у поєднанні з програмним комплексом BMW Dynamic Performance Control.

Система в реальному часі координує роботу силової установки, гальм, рекуперації та рульового керування, забезпечуючи плавність реакцій і контроль у будь-яких умовах. Окремо BMW підкреслює функцію Soft Stop, яка робить процес гальмування максимально м’яким і природним.

BMW Panoramic iDrive та локалізований цифровий інтелект

Новий BMW iX3 Long Wheelbase стає носієм інтерфейсу BMW Panoramic iDrive - системи взаємодії людини й автомобіля нового покоління. В її основі лежить операційна система BMW Operating System X, яка забезпечує інтуїтивний та адаптивний цифровий досвід. Архітектура поєднує панорамну проєкцію BMW Panoramic Vision, 3D-проєкційний дисплей, центральний екран, орієнтований на водія, і багатофункціональне кермо з підсвіченими сенсорними елементами.

Такий підхід дозволяє тримати ключову інформацію в полі зору водія та зменшує відволікання під час руху. Для Китаю цифрова екосистема була глибоко локалізована, зазначає BMW. Близько 70% програмного забезпечення створено локальними командами, а навігаційна система, розроблена разом з Amap, забезпечує детальну візуалізацію складних розв’язок.

Водночас голосовий помічник BMW отримав підтримку великих мовних моделей від Alibaba та DeepSeek, що робить взаємодію швидшою та природнішою. Паралельно BMW спільно з компанією Momenta працює над спеціально адаптованим для Китаю комплексом ADAS, який враховує місцеві дорожні сценарії та підвищує рівень безпеки й комфорту під час руху в щільному трафіку мегаполісів і на автомагістралях.

Електрична платформа нового покоління

BMW iX3 Long Wheelbase побудований на 800-вольтовій електричній архітектурі та оснащений технологією BMW eDrive шостого покоління. Вона включає циліндричні акумуляторні елементи та власну систему керування енергією BMW Energy Master. За циклом CLTC запас ходу перевищує 900 кілометрів, що робить модель однією з найефективніших у преміальному сегменті.

Максимальна потужність зарядки сягає 400 кВт, завдяки чому автомобіль може поповнити понад 400 кілометрів запасу ходу приблизно за десять хвилин. Зарядка з 10 до 80 відсотків займає близько 21 хвилини. Додаткову практичність забезпечує функція V2L, яка дозволяє живити зовнішні електроприлади безпосередньо від автомобіля.

Крок до глобального запуску

Наразі BMW iX3 Long Wheelbase проходить фінальні етапи розробки та валідації як у Китаї, так і за його межами. Після світової прем’єри модель планують запропонувати не лише на китайському ринку, а й у низці інших країн, серед яких Таїланд, Малайзія, Індонезія та Індія. Таким чином, новий iX3 стає важливим символом того, як локальні розробки BMW поступово формують майбутнє глобального електричного портфеля бренду.