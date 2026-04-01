23-річний BMW M3 у кузові E46 продають за 115 тисяч доларів: за що такі гроші

BMW M3 E46
У Київ на продаж виставили купе BMW M3 E46 2002 року з пробігом лише 29 тисяч км. За автомобіль просять $115 000, або близько 5 млн грн, що суттєво перевищує середні ціни на такі моделі, пише topgir.com.ua.
Ставка на «капсулу часу»
За даними оголошення, автомобіль:
- має одного власника
- був імпортований з-за кордону
- останню реєстрацію пройшов у 2025 році
Кузов виконаний у жовтому кольорі та, за описом, перебуває у доброму стані.
Головний фактор ціни — надзвичайно малий пробіг для авто початку 2000-х.
Чому така висока вартість
На ринку подібні автомобілі зазвичай коштують значно дешевше. Однак у цьому випадку продавець робить ставку на:
- мінімальний пробіг
- збережений стан
- колекційну цінність
Фактично авто позиціонують не як транспорт, а як інвестиційний об’єкт.
Технічна складова
Модель оснащена атмосферним двигуном S54:
- 3,2-літровий рядний шестициліндровий мотор
- потужність 343 к.с.
- крутний момент 365 Нм
Динаміка:
- розгін до 100 км/год близько 5,2 секунди
- максимальна швидкість обмежена на рівні 250 км/год
Автомобіль має задній привід, спортивну підвіску та диференціал із блокуванням.
Що робить E46 особливим
BMW M3 E46 вважається однією з найвдаліших моделей у лінійці M:
- атмосферний двигун без турбонаддуву
- класична задньопривідна архітектура
- баланс між комфортом і спортом
Саме ці характеристики зробили модель культовою серед автолюбителів.
Що викликає сумніви
Попри заявлену «унікальність», є кілька моментів:
- пробіг складно перевірити незалежно
- ринкова ліквідність таких авто обмежена
- висока ціна не гарантує швидкий продаж
На практиці подібні пропозиції можуть роками залишатися на ринку.
Висновок
Ситуація з цим авто показує особливості українського ринку:
- рідкісні моделі дедалі частіше продають як колекційні
- ціна формується не лише технічними характеристиками
- реальна вартість визначається готовністю покупця платити
У підсумку $115 тисяч за старий спорткар виглядають не стільки ринковою ціною, скільки очікуванням продавця знайти «свого» покупця. Нова BMW M3 2026 року випуску коштує $110 тисяч.