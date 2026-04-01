23-річний BMW M3 у кузові E46 продають за 115 тисяч доларів: за що такі гроші

У Київ на продаж виставили купе BMW M3 E46 2002 року з пробігом лише 29 тисяч км. За автомобіль просять $115 000, або близько 5 млн грн, що суттєво перевищує середні ціни на такі моделі, пише topgir.com.ua.

Ставка на «капсулу часу»

За даними оголошення, автомобіль:

має одного власника

був імпортований з-за кордону

останню реєстрацію пройшов у 2025 році

Кузов виконаний у жовтому кольорі та, за описом, перебуває у доброму стані.

Головний фактор ціни — надзвичайно малий пробіг для авто початку 2000-х.

Чому така висока вартість

На ринку подібні автомобілі зазвичай коштують значно дешевше. Однак у цьому випадку продавець робить ставку на:

мінімальний пробіг

збережений стан

колекційну цінність

Фактично авто позиціонують не як транспорт, а як інвестиційний об’єкт.

Технічна складова

Модель оснащена атмосферним двигуном S54:

3,2-літровий рядний шестициліндровий мотор

потужність 343 к.с.

крутний момент 365 Нм

Динаміка:

розгін до 100 км/год близько 5,2 секунди

максимальна швидкість обмежена на рівні 250 км/год

Автомобіль має задній привід, спортивну підвіску та диференціал із блокуванням.

Що робить E46 особливим

BMW M3 E46 вважається однією з найвдаліших моделей у лінійці M:

атмосферний двигун без турбонаддуву

класична задньопривідна архітектура

баланс між комфортом і спортом

Саме ці характеристики зробили модель культовою серед автолюбителів.

Що викликає сумніви

Попри заявлену «унікальність», є кілька моментів:

пробіг складно перевірити незалежно

ринкова ліквідність таких авто обмежена

висока ціна не гарантує швидкий продаж

На практиці подібні пропозиції можуть роками залишатися на ринку.

Висновок

Ситуація з цим авто показує особливості українського ринку:

рідкісні моделі дедалі частіше продають як колекційні

ціна формується не лише технічними характеристиками

реальна вартість визначається готовністю покупця платити

У підсумку $115 тисяч за старий спорткар виглядають не стільки ринковою ціною, скільки очікуванням продавця знайти «свого» покупця. Нова BMW M3 2026 року випуску коштує $110 тисяч.