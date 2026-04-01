23-річний BMW M3 у кузові E46 продають за 115 тисяч доларів: за що такі гроші

Рідкісний BMW M3 E46 у Києві оцінили у понад $100 тисяч. Авто унікальне, але ціна має місце для дискусії.
Євген Гудущан
1 квітня, 21:12
У Київ на продаж виставили купе BMW M3 E46 2002 року з пробігом лише 29 тисяч км. За автомобіль просять $115 000, або близько 5 млн грн, що суттєво перевищує середні ціни на такі моделі, пише topgir.com.ua.

Ставка на «капсулу часу»

За даними оголошення, автомобіль:

  • має одного власника
  • був імпортований з-за кордону
  • останню реєстрацію пройшов у 2025 році

Кузов виконаний у жовтому кольорі та, за описом, перебуває у доброму стані.

Головний фактор ціни — надзвичайно малий пробіг для авто початку 2000-х.

Чому така висока вартість

На ринку подібні автомобілі зазвичай коштують значно дешевше. Однак у цьому випадку продавець робить ставку на:

  • мінімальний пробіг
  • збережений стан
  • колекційну цінність

Фактично авто позиціонують не як транспорт, а як інвестиційний об’єкт.

Технічна складова

Модель оснащена атмосферним двигуном S54:

  • 3,2-літровий рядний шестициліндровий мотор
  • потужність 343 к.с.
  • крутний момент 365 Нм

Динаміка:

  • розгін до 100 км/год близько 5,2 секунди
  • максимальна швидкість обмежена на рівні 250 км/год

Автомобіль має задній привід, спортивну підвіску та диференціал із блокуванням.

Що робить E46 особливим

BMW M3 E46 вважається однією з найвдаліших моделей у лінійці M:

  • атмосферний двигун без турбонаддуву
  • класична задньопривідна архітектура
  • баланс між комфортом і спортом

Саме ці характеристики зробили модель культовою серед автолюбителів.

Що викликає сумніви

Попри заявлену «унікальність», є кілька моментів:

  • пробіг складно перевірити незалежно
  • ринкова ліквідність таких авто обмежена
  • висока ціна не гарантує швидкий продаж

На практиці подібні пропозиції можуть роками залишатися на ринку.

Висновок

Ситуація з цим авто показує особливості українського ринку:

  • рідкісні моделі дедалі частіше продають як колекційні
  • ціна формується не лише технічними характеристиками
  • реальна вартість визначається готовністю покупця платити

У підсумку $115 тисяч за старий спорткар виглядають не стільки ринковою ціною, скільки очікуванням продавця знайти «свого» покупця. Нова BMW M3 2026 року випуску коштує $110 тисяч.

