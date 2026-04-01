23-летний BMW M3 в кузове E46 продают за 115 тысяч долларов: за что такие деньги

В Киев на продажу выставили купе BMW M3 E46 2002 года с пробегом всего 29 тысяч км. За автомобиль просят $115 000, или около 5 млн грн, что существенно превышает средние цены на такие модели, пишет topgir.com.ua.

Ставка на "капсулу времени"

По данным объявления, автомобиль:

имеет одного владельца

был импортирован из-за рубежа

последнюю регистрацию прошел в 2025 году

Кузов выполнен в желтом цвете и, по описанию, находится в хорошем состоянии.

Главный фактор цены - чрезвычайно малый пробег для авто начала 2000-х.

Почему такая высокая стоимость

На рынке подобные автомобили обычно стоят значительно дешевле. Однако в данном случае продавец делает ставку на:

минимальный пробег

сохраненное состояние

коллекционную ценность

Фактически авто позиционируют не как транспорт, а как инвестиционный объект.

Техническая составляющая

Модель оснащена атмосферным двигателем S54:

3,2-литровый рядный шестицилиндровый мотор

мощность 343 л.с.

крутящий момент 365 Нм

Динамика:

разгон до 100 км/ч около 5,2 секунды

максимальная скорость ограничена на уровне 250 км/ч

Автомобиль имеет задний привод, спортивную подвеску и дифференциал с блокировкой.

Что делает E46 особенным

BMW M3 E46 считается одной из самых удачных моделей в линейке M:

атмосферный двигатель без турбонаддува

классическая заднеприводная архитектура

баланс между комфортом и спортом

Именно эти характеристики сделали модель культовой среди автолюбителей.

Что вызывает сомнения

Несмотря на заявленную "уникальность", есть несколько моментов:

пробег сложно проверить независимо

рыночная ликвидность таких авто ограничена

высокая цена не гарантирует быструю продажу

На практике подобные предложения могут годами оставаться на рынке.

Вывод

Ситуация с этим авто показывает особенности украинского рынка:

редкие модели все чаще продают как коллекционные

цена формируется не только техническими характеристиками

реальная стоимость определяется готовностью покупателя платить

В итоге $115 тысяч за подержанный спорткар выглядят не столько рыночной ценой, сколько ожиданием продавца найти "своего" покупателя. Новая BMW M3 2026 года выпуска стоит $110 тысяч.