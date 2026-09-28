BMW M5 E39 з двигуном Volkswagen W10 виставлять на аукціон: яка ціна

Аукціонний будинок Broad Arrow виставить цей BMW M5 E39 на торги Zoute Concours у Кнокке-Хейсті 9 жовтня 2026 року. На перший погляд, автомобіль виглядає як звичайний BMW M5 покоління E39 у кольорі Carbon Black Metallic із чорним шкіряним салоном.

Однак, як пише Motor1, під капотом у нього встановлений не штатний 4,9-літровий V8 S62, а експериментальний 5,0-літровий W10 виробництва Volkswagen. За даними Broad Arrow, проєкт розпочався у 1999 році за дорученням Фердинанда Пієха, який на той момент очолював Volkswagen. Замість створення окремого тестового прототипу інженери встановили експериментальний двигун безпосередньо в шасі BMW M5.

Основою став автомобіль, випущений 2 березня 1999 року, із шасі WBSDE91040GJ16436. При цьому шестиступінчасту механічну коробку передач BMW зберегли.

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Атмосферний W10 потужністю 473 кінських сил

5,0-літровий Volkswagen W10 має повністю алюмінієву конструкцію. Цей атмосферний двигун розвиває 473 к.с. та 600 Нм крутного моменту. Порівняно зі штатним S62 V8 це на 79 к.с. та 90 Нм більше. Мотор отримав окремий блок керування, а заводські системи контролю тяги та стабілізації були вимкнені. Також відключили ABS.

Замість штатної панелі приладів у прототипі встановили гоночну панель Stack без одометра. Через це фактичний пробіг автомобіля сьогодні неможливо підтвердити. Експериментальний W10 став одним із етапів інженерних розробок Volkswagen, які згодом привели до створення W16 для Bugatti Veyron. Однак сам проєкт W10 так і залишився на стадії прототипу.

Було створено лише три двигуни W10

За словами Сабіни Віллеке, яка керувала командою інженерів проєкту, загалом Volkswagen виготовив лише три двигуни W10.

"Один залишається в Німеччині", — розповіла вона Broad Arrow. "Один виставлений поруч із M5. Один забезпечує роботу автомобіля".

За словами Віллеке, під час секретної розробки автомобіль також використовувався Фердинандом Пієхом як особистий транспорт. Проєкт створювали поза офіційною структурою досліджень і розробок Volkswagen, а його вартість, за повідомленнями, наближалася до 2 млн євро. Після завершення експерименту Volkswagen не продовжив розвиток концепції W10.

Прототип досі використовують на дорогах

Нинішній власник придбав BMW M5 приблизно десять років тому завдяки своїм зв'язкам у світі автомобільної інженерії. Автомобіль зареєстрували для використання на дорогах у Словаччині.

Власник не зберігав прототип у гаражі як музейний експонат і продовжував їздити на ньому. Водночас через масштабні конструктивні зміни автомобіль досі не має сертифіката відповідності. Це означає, що майбутньому власнику доведеться окремо вирішувати питання відповідності автомобіля вимогам для його експлуатації.

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