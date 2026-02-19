BMW зі Львівщини не розминувся на зустрічній з кортежем глави уряду Чорногорії

Як пише svet24.si, керована українцем машина на повній швидкості врізалася в один з автомобілів, що супроводжував прем’єр-міністра Спаїча. Зіткнення мало серйозні наслідки.

Читайте також Український водій на польській фурі тікав від німецьких поліцейських 120 кілометрів

Лоб в лоб за межею суцільної на зустрічній

“Громадянин України керував транспортним засобом марки BMW, рухаючись регіональною дорогою R-13 зі сторони Подгориці до Колашина. На цій ділянці дороги нанесена повна поздовжня, тобто суцільна лінія. З нез’ясованих причин водій автомобіля з українськими номерами виїхав на зустрічну смугу руху та передньою частиною транспортного засобу зіткнувся з передньою частиною офіційного транспортного засобу супроводу особи, що перебуває під охороною, який рухався з напрямку Колашина до Подгориці”, – повідомила поліція.

Троє поліцейських з ескорту Мілойка Спаїча отримали серйозні травми. Їх автомобіль Mercedes-Benz йшов першим й прийняв удар на себе.

Читайте також Майже смертельна доза алкоголю: п’яний водій з України сів за кермо фури у Німеччині

Офіцерів охорони госпіталізували до Чорногорського клінічного центру. Прем’єр-міністр не постраждав, оскільки він їхав в іншому автомобілі, марка й модель якого не називається.

Дві години траса була перекрита

Через дорожньо-транспортну пригоду поблизу населеного пункту Скрбуша в муніципалітеті Коладін Чорногорії, слідчі дії зі з’ясування обставин та усунення наслідків аварії рух транспорту був перерваний на дві з половиною години.

Про стан здоров’я українського водія не повідомляється. За повідомленням agenzianova.com, ймовірного винуватця аварії заарештовано за звинуваченням у серйозних порушеннях правил дорожнього руху.

Читайте також Український водій у Польщі ледь не пошкодив поліцейську машину

У редакції Авто24 про українського водія нічого встановити не вдалося, але на одну деталь увагу звернуто. З поліцейського рапорту відомо, що серія номерного знаку на українському автомобілі була ВС. Такий реєстраційний код мають автомобілі, номерні знаки яких видано у Львівській області.

Главі уряду втретє за рік не щастить

Тут є цікава деталь: це вже третій інцидент за участю кортежу прем'єр-міністра Чорногорії Мілойка Спаїча за останній рік.