"Бодяга" за ціною бренду: детективи вилучили рекордні обсяги неякісного пального

З резервуарів нелегальних автозаправних станцій вилучено й не допущено в продаж сумнівної якості пального, за яке тіньовий бізнес планував отримати 250 млн грн.

Як йдеться у попередньому звіті БЕБ України, позаторік цей показник ледь сягав 94,1 млн грн, що у 2,65 раза менше.

Читайте також "Бодяги" на АЗС Київщини стане менше

Пальне за цінником однакове, але за вмістом – "бодяга"

Зазвичай такі АЗС торгують пальним без супровідних документів, сертифікатів походження та відповідності стандартам. Подібне шкодить в першу чергу техніці, яку власники заправляють за такими ж цінами, що й сертифіковані брендові автозаправні станції.

Про негативні наслідки такої заправки водії дізнаються лише згодом, коли виникнуть проблеми з паливною системою, фільтрами чи поршневою. Втім, шок буде на СТО, коли фахівці назвуть причини та озвучать цінники.

Грудневі результати статистикою не дуже багаті, були місяці й “врожайніші”. Фото: БЕБ

Окрім цього, тіньовий ринок пального "завдає мільйонних втрат бюджету та підриває довіру до чесних правил ведення бізнесу".

Пальне "власного виробництва" завозилося на "свої" АЗС

Тільки у грудні минулого року детективи БЕБ лише в одному Кривому Розі відкачали з резервуарів ділків 35 тонн "паленого" бензину, який незаконного виготовлявся й продавався на а АЗС.

Ці підприємці реалізовували дизель й бензин марок А-95 та А-92 через мережу автозаправних станцій. З їхнього рахунку знято понад 2 млн гривень "брудних" грошей.

Читайте також Підпільний НПЗ більше не постачатиме "бодягу" на АЗС

У виробників фальсифікату маршрути розгалужені

У згаданому грудні детективи завели ще одну гучну справу: у Київській області ліквідували три нелегальні автозаправні станції, що діяли у Броварському та Бориспільському районах. Там була класична для такого ґатунку АЗС картина: відсутні паспорти якості на пальне та документи про його походження.

За результатами проведених санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили 4 паливно-розподільні колонки, дизельне пальне у кількості майже 7 тис. літрів та понад 1,6 тис. літрів бензину марки А-95.

За гучними справами про перекриття каналів збуту фальсифікованого пального було б добре почути відповідні судові рішення. Фото: БЕБ

В чому підозра на злочин

Як і у попередньому випадку та в десятках подібних упродовж 2025 року, спритним постачальникам пального та їх продавцям через мережу АЗС інкримінуються протиправні дії за ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Читайте також Власник АЗС з "бодягою" у Білій Церкві постане перед судом



Які плани на 2026 рік

У Бюро економічної безпеки України заявили, що поставили собі завдання на 2026-й рік добитися аби в Україні не залишилося жодної нелегальної АЗС. Почекаємо...