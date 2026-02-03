"Бодяга" по цене бренда: детективы изъяли рекордные объемы некачественного топлива

Из резервуаров нелегальных автозаправочных станций изъято и не допущено в продажу сомнительного качества топлива, за которое теневой бизнес планировал получить 250 млн грн.

Как говорится в предыдущем отчете БЭБ Украины, в позапрошлом году этот показатель едва достигал 94,1 млн грн, что в 2,65 раза меньше.

Топливо по ценнику одинаковое, но по содержанию – "бодяга"

Обычно такие АЗС торгуют топливом без сопроводительных документов, сертификатов происхождения и соответствия стандартам. Подобное вредит в первую очередь технике, которую владельцы заправляют по таким же ценам, что и сертифицированные брендовые автозаправочные станции.

О негативных последствиях такой заправки водители узнают только потом, когда возникнут проблемы с топливной системой, фильтрами или поршневой. Впрочем, шок будет на СТО, когда специалисты назовут причины и озвучат ценники.

Декабрьские результаты статистикой не очень богаты, были месяцы и “урожайнее”, но теневой канал перед Новым годом пошатнулся. Фото: БЭБ

Кроме этого, теневой рынок топлива "наносит миллионные потери бюджету и подрывает доверие к честным правилам ведения бизнеса".

Топливо "собственного производства" завозилось на "свои" АЗС

Только в декабре прошлого года детективы БЭБ только в одном Кривом Роге откачали из резервуаров дельцов 35 тонн "паленого" бензина, который незаконного изготавливался и продавался на а АЗС.

Эти предприниматели реализовывали дизель и бензин марок А-95 и А-92 через сеть автозаправочных станций. С их счета снято более 2 млн гривен "грязных" денег.

У производителей фальсификата маршруты разветвленные

В упомянутом декабре детективы завели еще одно громкое дело: в Киевской области ликвидировали три нелегальные автозаправочные станции, действовавшие в Броварском и Бориспольском районах. Там была классическая для такого рода АЗС картина: отсутствуют паспорта качества на топливо и документы о его происхождении.

По результатам проведенных санкционированных обысков детективы БЭБ изъяли 4 топливно-распределительные колонки, дизельное топливо в количестве почти 7 тыс. литров и более 1,6 тыс. литров бензина марки А-95.

За громкими делами о перекрытии каналов сбыта фальсифицированного топлива было бы хорошо услышать соответствующие судебные решения. Фото: БЭБ

В чем подозрение на преступление

Как и в предыдущем случае и в десятках подобных на протяжении 2025 года, ловким поставщикам топлива и их продавцам через сеть АЗС инкриминируются противоправные действия по ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Какие планы на 2026 год

В Бюро экономической безопасности Украины заявили, что поставили себе задачу на 2026-й год добиться, чтобы в Украине не осталось ни одной нелегальной АЗС. Подождем...