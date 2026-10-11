Укр
Ру

Бонус за роботу: у Китаї власниця компанії подарувала найкращим працівникам новенькі BMW

Власниця мережі ресторанів у Китаї придбала для своїх найкращих співробітників нові автомобілі BMW вартістю 45 тисяч доларів кожен. Такий щедрий подарунок керівниця зробила після того, як побачила, що її підлеглі змушені добиратися на роботу на електроскутерах у сильний мороз.
У Китаї керівниця подарувала працівникам нові BMW

ФОТО: South China Morning Post|

BMW за сумлінну роботу - це не мрія, а реальність в Китаї

Данило Северенчук
logo11 жовтня, 17:50
logo0
logo0 хв

Як повідомляє видання South China Morning Post із посиланням на телеканал Henan TV, Ма Яньлі, власниця мережі ресторанів у провінції Хенань, повністю оплатила автомобілі ще за два тижні до вручення. Машини передали власникам 24 вересня, причому жодних додаткових контрактів чи зобов'язань від людей не вимагали.

Від скутера до преміум-класу

Ідея пересадити підлеглих на комфортні авто виникла у керівниці ще минулої зими. Тоді вона побачила, як одна з її працівниць, Лі Цзе, приїхала на зміну на звичайному електроскутері.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Обличчя жінки розчервонілося від холоду, вуха посиніли, а руки були настільки закляклими від крижаного вітру, що вона ледве могла ними рухати. Це неабияк вразило власницю бізнесу, адже Лі віддала роботі в її компанії вісім років свого життя.

"Я сказала собі: я можу сидіти у своїй машині й насолоджуватися теплом та комфортом під час поїздки. Чому ж вона не може?", – поділилася своїми думками Ма Яньлі.

Жінка, яка працює у сфері громадського харчування вже двадцять років, впевнена, що успіх її компанії – це результат спільних зусиль усього колективу. Тому вона вирішила, що працівники повинні безпосередньо користуватися плодами цього успіху.

Емоції та щедрість без меж

Кожен подарований автомобіль BMW обійшовся власниці приблизно у 300 тисяч юанів, що в еквівалентно близько 45 тисяч доларів. Білосніжне авто одразу зареєстрували на ім'я Лі Цзе, якій не довелося платити за нього жодної копійки.

"Я така схвильована! Раніше я навіть думати про таке не сміла. Дорогою до автосалону бос просто сказала мені, що подарує велику іграшку", – розповіла журналістам розчулена працівниця.

Окрім неї, ключі від новенького сірого BMW отримала ще одна співробітниця – Лю Інїн. Керівниця прямо сказала їй, що та заслужила на таку нагороду своєю наполегливою працею та чудовими результатами.

Традиція китайських бонусів

#Китай #Автофанати #Фото #Новини #BMW
Реклама