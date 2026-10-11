Бонус за роботу: у Китаї власниця компанії подарувала найкращим працівникам новенькі BMW

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BMW за сумлінну роботу - це не мрія, а реальність в Китаї
Як повідомляє видання South China Morning Post із посиланням на телеканал Henan TV, Ма Яньлі, власниця мережі ресторанів у провінції Хенань, повністю оплатила автомобілі ще за два тижні до вручення. Машини передали власникам 24 вересня, причому жодних додаткових контрактів чи зобов'язань від людей не вимагали.
Від скутера до преміум-класу
Ідея пересадити підлеглих на комфортні авто виникла у керівниці ще минулої зими. Тоді вона побачила, як одна з її працівниць, Лі Цзе, приїхала на зміну на звичайному електроскутері.
Обличчя жінки розчервонілося від холоду, вуха посиніли, а руки були настільки закляклими від крижаного вітру, що вона ледве могла ними рухати. Це неабияк вразило власницю бізнесу, адже Лі віддала роботі в її компанії вісім років свого життя.
"Я сказала собі: я можу сидіти у своїй машині й насолоджуватися теплом та комфортом під час поїздки. Чому ж вона не може?", – поділилася своїми думками Ма Яньлі.
Жінка, яка працює у сфері громадського харчування вже двадцять років, впевнена, що успіх її компанії – це результат спільних зусиль усього колективу. Тому вона вирішила, що працівники повинні безпосередньо користуватися плодами цього успіху.
Емоції та щедрість без меж
Кожен подарований автомобіль BMW обійшовся власниці приблизно у 300 тисяч юанів, що в еквівалентно близько 45 тисяч доларів. Білосніжне авто одразу зареєстрували на ім'я Лі Цзе, якій не довелося платити за нього жодної копійки.
"Я така схвильована! Раніше я навіть думати про таке не сміла. Дорогою до автосалону бос просто сказала мені, що подарує велику іграшку", – розповіла журналістам розчулена працівниця.
Окрім неї, ключі від новенького сірого BMW отримала ще одна співробітниця – Лю Інїн. Керівниця прямо сказала їй, що та заслужила на таку нагороду своєю наполегливою працею та чудовими результатами.
Традиція китайських бонусів
- Варто зазначити, що подібна щедрість керівництва в Китаї завжди привертає велику увагу суспільства. Наприклад, голова компанії Henan Kuangshan Crane Company Цуй Пейцзюнь отримав прізвисько боса, який найбільше любить роздавати гроші.
- Минулого року перед Святом весни він виплатив своєму персоналу премій на загальну суму 180 мільйонів юанів, що дорівнює 27 мільйонам доларів. Це склало дві третини всього прибутку компанії за попередній рік.
- Крім того, на кожне Міжнародне жіноче свято цей бізнесмен дарує двом тисячам своїх співробітниць по 800 юанів. А працівники з сільської місцевості щорічно отримують від нього спеціальну субсидію на оренду комбайнів для збору врожаю.