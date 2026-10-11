Бонус за роботу: у Китаї власниця компанії подарувала найкращим працівникам новенькі BMW

Як повідомляє видання South China Morning Post із посиланням на телеканал Henan TV, Ма Яньлі, власниця мережі ресторанів у провінції Хенань, повністю оплатила автомобілі ще за два тижні до вручення. Машини передали власникам 24 вересня, причому жодних додаткових контрактів чи зобов'язань від людей не вимагали.

Від скутера до преміум-класу

Ідея пересадити підлеглих на комфортні авто виникла у керівниці ще минулої зими. Тоді вона побачила, як одна з її працівниць, Лі Цзе, приїхала на зміну на звичайному електроскутері.

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Обличчя жінки розчервонілося від холоду, вуха посиніли, а руки були настільки закляклими від крижаного вітру, що вона ледве могла ними рухати. Це неабияк вразило власницю бізнесу, адже Лі віддала роботі в її компанії вісім років свого життя.

"Я сказала собі: я можу сидіти у своїй машині й насолоджуватися теплом та комфортом під час поїздки. Чому ж вона не може?", – поділилася своїми думками Ма Яньлі.

Жінка, яка працює у сфері громадського харчування вже двадцять років, впевнена, що успіх її компанії – це результат спільних зусиль усього колективу. Тому вона вирішила, що працівники повинні безпосередньо користуватися плодами цього успіху.

Емоції та щедрість без меж

Кожен подарований автомобіль BMW обійшовся власниці приблизно у 300 тисяч юанів, що в еквівалентно близько 45 тисяч доларів. Білосніжне авто одразу зареєстрували на ім'я Лі Цзе, якій не довелося платити за нього жодної копійки.

"Я така схвильована! Раніше я навіть думати про таке не сміла. Дорогою до автосалону бос просто сказала мені, що подарує велику іграшку", – розповіла журналістам розчулена працівниця.

Окрім неї, ключі від новенького сірого BMW отримала ще одна співробітниця – Лю Інїн. Керівниця прямо сказала їй, що та заслужила на таку нагороду своєю наполегливою працею та чудовими результатами.

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