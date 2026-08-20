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Bpost запускає двоповерхові причепи, які перевозять понад 2000 посилок за рейс

Бельгійська поштова компанія Bpost замовила 19 нових двоповерхових причепів. Вони дозволяють перевозити більше посилок за один рейс, скорочуючи кількість поїздок та шкідливих викидів в атмосферу.
Поштовики Bpost з Бельгії "підсіли" на двоповерхові причепи

ФОТО: Bpost|

Надвеликі причепи з двома рівнями завантаження при тих самих затратах на рейс перевозять на 60% вантажів більше

Валентин Ожго
logo20 серпня, 21:10
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Нові причепи мають два рівні завантаження, завдяки чому вміщують понад 2000 посилок за одну поїздку. У Bpost зазначають, що це приблизно на 60% більше, ніж може перевезти стандартна вантажівка.

Експериментальні причепи вже відпрацювали в поштовій службі кілька років. Тепер вирішено доповнити парк ще на 19 нових двоповерхових напівпричепів. Про це повідомляє transport-online.nl.

Менші викиди, але краща тоннажність

Посилений формат логістичних операцій передбачає перевезення між сортувальними та розподільчими центрами компанії. За рахунок більшої місткості Bpost розраховує виконувати менше рейсів і скоротити загальний пробіг транспорту.

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За даними компанії, перевезення однієї посилки двоповерховим причепом дозволяє зменшити пов’язані з транспортуванням викиди CO₂ приблизно на 30%.

Оптимізація внутрішнього простору кузова збільшує кількість перевезених вантажів, зменшує викиди CO₂ і при цьому ще й виробляє для причіпної системи енергію, взяту панелями з сонячного тепла. Фото: Bpost

Сонячні панелі та швидше завантаження

Причепи отримали рухому вантажну підлогу, яка має спростити та пришвидшити завантаження і розвантаження. Крім того, на даху кожного причепа встановлено вісім сонячних панелей. Вони виробляють електроенергію для роботи систем причепа.

Нові машини мають вийти на маршрути з середини листопада. Їх використовуватимуть між усіма основними сортувальними та розподільчими центрами Bpost у Бельгії.

До 800 тисяч посилок на день

Інвестиція особливо актуальна напередодні періоду пікового навантаження. У Bpost зазначають, що в найактивніші періоди компанія може доставляти до 800 000 посилок на день.

До вже працюючих 55 двоповерхових напівпричепів у листопаді буде додано ще 19 і це, заявляють в поштовій службі, тільки початок. Фото: Bpost

Нові причепи доповнять уже наявний парк двоповерхового транспорту. Загалом "зелений" автопарк Bpost налічує 55 двоповерхових причепів із сонячними панелями, 3 089 електричних фургонів, 3024 електровелосипеди та 571 причіп для електровелосипедів.

Таким чином, Bpost прагне одночасно збільшити пропускну здатність логістичної мережі та зменшити вплив доставки посилок на довкілля.

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