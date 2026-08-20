Bpost запускає двоповерхові причепи, які перевозять понад 2000 посилок за рейс

Нові причепи мають два рівні завантаження, завдяки чому вміщують понад 2000 посилок за одну поїздку. У Bpost зазначають, що це приблизно на 60% більше, ніж може перевезти стандартна вантажівка.

Експериментальні причепи вже відпрацювали в поштовій службі кілька років. Тепер вирішено доповнити парк ще на 19 нових двоповерхових напівпричепів. Про це повідомляє transport-online.nl.

Менші викиди, але краща тоннажність

Посилений формат логістичних операцій передбачає перевезення між сортувальними та розподільчими центрами компанії. За рахунок більшої місткості Bpost розраховує виконувати менше рейсів і скоротити загальний пробіг транспорту.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

За даними компанії, перевезення однієї посилки двоповерховим причепом дозволяє зменшити пов’язані з транспортуванням викиди CO₂ приблизно на 30%.

Оптимізація внутрішнього простору кузова збільшує кількість перевезених вантажів, зменшує викиди CO₂ і при цьому ще й виробляє для причіпної системи енергію, взяту панелями з сонячного тепла. Фото: Bpost

Сонячні панелі та швидше завантаження

Причепи отримали рухому вантажну підлогу, яка має спростити та пришвидшити завантаження і розвантаження. Крім того, на даху кожного причепа встановлено вісім сонячних панелей. Вони виробляють електроенергію для роботи систем причепа.

Нові машини мають вийти на маршрути з середини листопада. Їх використовуватимуть між усіма основними сортувальними та розподільчими центрами Bpost у Бельгії.

До 800 тисяч посилок на день

Інвестиція особливо актуальна напередодні періоду пікового навантаження. У Bpost зазначають, що в найактивніші періоди компанія може доставляти до 800 000 посилок на день.

До вже працюючих 55 двоповерхових напівпричепів у листопаді буде додано ще 19 і це, заявляють в поштовій службі, тільки початок. Фото: Bpost

Нові причепи доповнять уже наявний парк двоповерхового транспорту. Загалом "зелений" автопарк Bpost налічує 55 двоповерхових причепів із сонячними панелями, 3 089 електричних фургонів, 3024 електровелосипеди та 571 причіп для електровелосипедів.

Таким чином, Bpost прагне одночасно збільшити пропускну здатність логістичної мережі та зменшити вплив доставки посилок на довкілля.