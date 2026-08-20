Bpost запускает двухэтажные прицепы, перевозящие более 2000 посылок за рейс

Новые прицепы имеют два уровня загрузки, благодаря чему вмещают более 2000 посылок за одну поездку. В Bpost отмечают, что это примерно на 60% больше, чем может перевезти стандартный грузовик.

Экспериментальные прицепы уже отработали в почтовой службе несколько лет. Теперь решено дополнить парк еще на 19 новых двухэтажных полуприцепов. Об этом сообщает transport-online.nl.

Меньшие выбросы, но лучшая тоннажность

Усиленный формат логистических операций предполагает перевозку между сортировочными и распределительными центрами компании. За счет большей емкости Bpost рассчитывает совершать меньше рейсов и сократить общий пробег транспорта.

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По данным компании, перевозка одной посылки двухэтажным прицепом позволяет уменьшить связанные с транспортировкой выбросы CO₂ примерно на 30%.

Оптимизация внутреннего пространства кузова увеличивает количество перевозимых грузов, уменьшает выбросы CO₂ и при этом производит для прицепной системы энергию, взятую панелями из солнечного тепла. Фото: Bpost

Солнечные панели и быстрая загрузка

Прицепы получили подвижный грузовой пол, который должен упростить и ускорить погрузку и разгрузку. Кроме того, на крыше каждого прицепа установлено восемь солнечных панелей. Они создают электроэнергию для работы систем прицепа.

Новые машины должны выйти на маршруты с середины ноября. Они будут использоваться между всеми основными сортировочными и распределительными центрами Bpost в Бельгии.

До 800 тысяч посылок в день

Инвестиция особенно актуальна в преддверии периода пиковой нагрузки. В Bpost отмечают, что в самые активные периоды компания может доставлять до 800 тысяч посылок в день.

К уже работающим 55 двухэтажным полуприцепам в ноябре будет добавлено еще 19 и это, заявляют в почтовой службе, только начало. Фото: Bpost

Новые прицепы дополнят уже имеющийся парк двухэтажного транспорта. В общей сложности "зеленый" автопарк Bpost насчитывает 55 двухэтажных прицепов из солнечными панелями, 3089 электрических фургонов, 3024 электровелосипеда и 571 прицеп для электровелосипедов.

Таким образом, Bpost стремится одновременно увеличить пропускную способность логистической сети и снизить влияние доставки посылок на окружающую среду.