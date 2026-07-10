Bridgestone запускає безповітряні шини у комерційну експлуатацію: як вони працюють

Головною особливістю цієї гуми є повна відсутність ризику проколів, оскільки вона не потребує закачування повітря. Проте, масово замінити традиційні покришки на звичайних легкових автомобілях найближчим часом не вдасться через суворі обмеження швидкості та високу вартість виробництва, пише Carscoops.

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Перше регулярне комерційне застосування безповітряних шин стартувало в японському місті Хігашіомі. Покришками AirFree оснастили автопарк безпілотних транспортних засобів, які зовні нагадують подовжені гольф-кари. Ці автономні шатли призначені для перевезення літніх місцевих мешканців містом, що забезпечує стабільні та передбачувані умови експлуатації. Це перший випадок в історії компанії, коли безповітряна технологія працює на постійній основі, а не в межах короткострокових тестових заїздів.

Конструкція з термопластику та особливості синього кольору покришок

Bridgestone створила свій перший прототип безповітряного колеса ще у 2008 році, а поточну версію третього покоління презентувала у 2023 році. Технологія пройшла тривалий шлях еволюції. Замість використання суцільного твердого матеріалу, який міг би розламатися або суттєво погіршити плавність ходу, інженери застосували міцний склад із вторинної сировини, здатний ефективно поглинати дорожні нерівності.

Основою конструкції AirFree є спеціальні термопластичні спиці, які зовні покриті тонким гумовим протектором для безпосереднього контакту з асфальтом. За словами інженера компанії Bridgestone Масакі Ота, ключового прориву вдалося досягти тоді, коли розробники припинили намагатися зробити матеріал максимально твердим.

Натомість команда зробила ставку на гнучку смолу та унікальну структуру архітектури колеса, яка дозволяє рівномірно розподіляти масу транспортного засобу по всій площі шини. Зовнішній вигляд коліс привертає увагу яскравим відтінком, який отримав офіційну назву Empowering Blue. Цей синій колір обрали не з естетичних міркувань, а задля безпеки – він значно покращує видимість безпілотного транспортного засобу на дорозі у денний час та в сутінках.

Суворі ліміти швидкості та перспективи масового виробництва