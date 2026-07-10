Bridgestone запускает бескамерные шины в коммерческую эксплуатацию: как они работают

Главной особенностью этой резины является полное отсутствие риска проколов, поскольку она не требует накачивания воздухом. Однако массово заменить традиционные шины на обычных легковых автомобилях в ближайшее время не удастся из-за строгих ограничений скорости и высокой стоимости производства, пишет Carscoops.

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Первое регулярное коммерческое применение бесповітряних шин началось в японском городе Хигасиоми. Шинами AirFree оснастили автопарк беспилотных транспортных средств, которые внешне напоминают удлиненные гольф-кары. Эти автономные шаттлы предназначены для перевозки пожилых местных жителей по городу, что обеспечивает стабильные и предсказуемые условия эксплуатации. Это первый случай в истории компании, когда бесповоздушная технология работает на постоянной основе, а не в рамках краткосрочных тестовых заездов.

Конструкция из термопластика и особенности синего цвета покрышек

Bridgestone создала свой первый прототип бескамерного колеса еще в 2008 году, а текущую версию третьего поколения представила в 2023 году. Технология прошла долгий путь эволюции. Вместо использования сплошного твердого материала, который мог бы сломаться или существенно ухудшить плавность хода, инженеры применили прочный состав из вторичного сырья, способный эффективно поглощать дорожные неровности.

Основой конструкции AirFree являются специальные термопластичные спицы, которые снаружи покрыты тонким резиновым протектором для непосредственного контакта с асфальтом. По словам инженера компании Bridgestone Масаки Ота, ключевой прорыв удалось достичь тогда, когда разработчики перестали пытаться сделать материал максимально твердым.

Вместо этого команда сделала ставку на гибкую смолу и уникальную архитектуру колеса, которая позволяет равномерно распределять массу транспортного средства по всей площади шины. Внешний вид колес привлекает внимание ярким оттенком, получившим официальное название Empowering Blue. Этот синий цвет был выбран не из эстетических соображений, а в целях безопасности – он значительно улучшает видимость беспилотного транспортного средства на дороге в дневное время и в сумерках.

Строгие ограничения скорости и перспективы массового производства