Бронепарк Європи переходить у режим прискорення

З отриманих редакцією Авто24 релізів можна зробити висновок, що європейські країни переглядають ставлення до сухопутних військ і особливо до бронетехніки. Там, де раніше техніку могли експлуатувати до вичерпання ресурсу, тепер її модернізують або замінюють новою у прискореному темпі.

Австрія намагається швидко повернути сучасні можливості своєму танковому та механізованому компоненту. А Польща паралельно формує один із найбільш масштабних бронетанкових парків у Європі. У підсумку Leopard 2A4, Ulan та K2 представляють різні підходи до одного завдання: мати бронетехніку, що відповідає вимогам сучасного поля бою.



Австрія оновлює Leopard та Ulan

25 серпня австрійські військові отримали перші модернізовані Leopard 2A4 та Ulan. Як йдеться в релізі Búndesheer (Австрійські збройні сили), загалом до 2029 року країна планує оновити 170 гусеничних машин, витративши на програму понад 750 млн євро.

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"Завдяки модернізованому танковому парку ми зміцнюємо можливості Австрійських збройних сил саме там, де вони найважливіші для національної оборони. Нашим солдатам потрібні сучасні та оперативні системи для виконання своєї місії. Передача цих машин робить "План нарощування 2032+" видимим, – сказала міністр оборони Клаудія Таннер.

Модернізація Leopard охоплює шасі, башту, озброєння, засоби зв’язку та системи спостереження. 58 танків отримають цифрові засоби огляду для екіпажу, покращені можливості нічного бачення та управління вогнем. Гідравлічні приводи башти замінюють електричними.

Вартість робіт з модернізації Leopard оцінюється у 305 млн євро. Фото: Búndesheer

На осучаснення БМП Ulan, яких австрійська армія має 112 одиниць, передбачено спрямувати майже 460 млн євро. Машини отримують оновлену оптику, електроніку, компоненти ходової частини та приводи башти. Також їх адаптують для транспортування поранених.

Ось так виглядає бойова машина піхоти Ulan після модернізації. Фото: Гельмут Форінгер

Польща отримує 28 танків K2

Тим часом до Польщі прибула перша партія з 28 законтрактованих танків K2 Black Panther за угодою, підписаною 1 серпня 2025 року. Танки передадуть 16-й механізованій дивізії.

Польща вже отримала всі 180 K2 за першим контрактом 2022 року (див. відео внизу). Загалом країна планувала придбати до 980 таких танків.

Новий контракт передбачає ще 180 машин, частина з яких буде виготовлятися у польському оборонно-промисловому комплексі у версії K2PL.

Корейські танки поступово замінюють польські T-72 радянського зразка та PT-91 Twardy, значну частину яких Варшава передала Києву. Фото: Агентство з питань озброєння X/Armaments

Що маємо у підсумку

Експерти Авто24 вбачають у цій новизні два різні, але безпрограшні підходи. Австрія робить ставку на модернізацію наявної бронетехніки, тоді як Польща швидко нарощує парк нових танків.

При цьому обидві програми відображають спільний для Європи тренд – посилення сухопутних військ та підвищення їхньої готовності до сучасних загроз.