Бронепарк Европы переходит в режим ускорения

Из полученных редакцией Авто24 релизов можно заключить, что европейские страны пересматривают отношение к сухопутным войскам и особенно к бронетехнике. Там, где раньше технику могли эксплуатировать до истощения ресурса, теперь ее модернизируют или заменяют новой в ускоренном темпе.

Австрия пытается быстро вернуть современные возможности своему танковому и механизированному компоненту. Польша же параллельно формирует один из самых масштабных бронетанковых парков в Европе. В итоге Leopard 2A4, Ulan и K2 представляют разные подходы к одной задаче: иметь бронетехнику, отвечающую требованиям современного поля боя.



Австрия обновляет Leopard и Ulan

25 августа австрийские военные получили первые модернизированные Leopard 2A4 и Ulan. Как говорится в релизе Búndesheer (Австрийские вооруженные силы), всего к 2029 году страна планирует обновить 170 гусеничных машин, потратив на программу более 750 млн евро.

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" Благодаря модернизированному танковому парку мы укрепляем возможности Австрийских вооруженных сил именно там, где они наиболее важны для национальной обороны. Нашим солдатам нужны современные и оперативные системы для выполнения своей миссии. Передача этих машин делает "План наращивания 2032+" видимым, – сказала министр обороны Клаудия Таннер.

Модернизация Leopard включает шасси, башню, вооружение, средства связи и системы наблюдения. 58 танков получат цифровые средства обзора для экипажа, улучшенные возможности ночного видения и управления огнем. Гидравлические приводы башни заменяют электрическими.

Стоимость работ по модернизации Leopard оценивается в 305 млн. евро. Фото: Búndesheer

На осовременивание БМП Ulan, которых у австрийской армии 112 единиц, предусмотрено направить почти 460 млн евро. Машины получают обновленную оптику, электронику, компоненты ходовой части и приводы башни. Также их адаптируют для транспортировки раненых.

Вот так смотрится боевая машина пехоты Ulan после модернизации. Фото: Гельмут Форингер

Польша получает 28 танков K2

Тем временем в Польшу прибыла первая партия из 28 законтрактованных танков K2 Black Panther по соглашению, подписанному 1 августа 2025 года. Танки передадут 16-й механизированной дивизии.

Польша уже получила все 180 K2 по первому контракту 2022 года ( см. видео внизу). В общей сложности страна планировала приобрести до 980 таких танков.

Новый контракт предусматривает еще 180 машин, часть из которых будет производиться в польском оборонно-промышленном комплексе в версии K2PL.

Корейские танки постепенно заменяют польские T-72 советского образца и PT-91 Twardy, значительная часть которых Варшава передала Киеву. Фото: Агентство по вооружению X/Armaments

Что имеем в итоге

Эксперты Авто24 видят в этой новизне два разных, но беспроигрышных подхода. Австрия делает ставку на модернизацию существующей бронетехники, в то время как Польша быстро наращивает парк новых танков.

При этом обе программы отражают общий для Европы тренд – усиление сухопутных войск и повышение их готовности к современным угрозам.