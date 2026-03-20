Бронепарк ЗСУ отримав танк, башта якого зроблена з броньованого алюмінію

Така версія бойової машини прийшла не вперше. За повідомлення спеціалізованого видання Militarnyi, перший модернізований танк Україна отримала ще у травні 2025 року.

Головним постулатом привабливості та ідентичності є "можливість ведення непрямого вогню, якої, як стверджується, не має жоден інший західний танк".

Без людей у башті

Модернізований новою баштою Cockerill 3105 танк отримав сучасні оптичні системи. Таке комплектування дозволяє виявляти цілі на відстані до 18 км удень та до 15 км уночі.

До сучасної архітектури варто віднести ергономічну посадку екіпажу. Відтак оператор-стрілець і командир розміщені на рівні корпусу танка, а не всередині башти, як це було в класичних версіях танків.

Навіть за таких умов на бойовій позиції в башті краще не сидіти, тож розробники перемістили екіпаж вниз, створивши за механіком-водієм робочі місця командиру та стрільцю. Фото: Cockerill

Броньований алюміній міццю не поступається класиці

"Cockerill 3105 виготовлена на основі броньованого алюмінію, на 3 тонни легша за оригінальну башту та має той самий погон. Тут 4-й рівень захисту з можливістю встановлення динамічного та активного захисту. Експлуатаційні випробування підтверджені бойовим досвідом, – повідомляє генеральний менеджер систем озброєння John Cockerill Defense Франк Янсенс.

Таке виконання башти є відповіддю John Cockerill на нинішні та майбутні виклики театру воєнних дій. Фото: Cockerill

Зі снарядами НАТО та українськими ракетами

Озброєння тут базується на 105-мм гарматі високого тиску. Вона налаштована на ті самі снаряди, що й танки Leopard 1.

Окрім цього, танк у цій версії розробники адаптували під можливість стрільби українською протитанковою ракетою "Фаларік" (ПТКР Falarick).