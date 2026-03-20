Бронепарк ВСУ получил танк, башня которого сделана из бронированного алюминия

Такая версия боевой машины пришла не впервые. По сообщению специализированного издания Militarnyi, первый модернизированный танк Украина получила еще в мае 2025 года.

Главным постулатом привлекательности и идентичности является "возможность ведения непрямого огня, которой, как утверждается, не имеет ни один другой западный танк".

Без людей в башне

Модернизированный новой башней Cockerill 3105 танк получил современные оптические системы. Такое комплектование позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 18 км днем и до 15 км ночью.

К современной архитектуре следует отнести эргономичную посадку экипажа. Поэтому оператор-стрелок и командир размещены на уровне корпуса танка, а не внутри башни, как это было в классических версиях танков.

Даже при таких условиях на боевой позе в башне лучше не сидеть и разработчики переместили экипаж вниз, создав за механиком-водителем рабочие места командиру и стрелку.

Бронированный алюминий мощью не уступает классике

"Cockerill 3105 изготовлена на основе бронированного алюминия, на 3 тонны легче оригинальной башни и имеет тот же погон. Здесь 4-й уровень защиты с возможностью установки динамической и активной защиты. Эксплуатационные испытания подтверждены боевым опытом, – сообщает генеральный менеджер систем вооружения John Cockerill Defense Франк Янсенс.

Такое исполнение башни является ответом John Cockerill на нынешние и будущие вызовы театра военных действий.

Со снарядами НАТО и украинскими ракетами

Вооружение здесь базируется на 105-мм пушке высокого давления. Она настроена на те же снаряды, что и танки Leopard 1.

Кроме этого, танк в этой версии разработчики адаптировали под возможность стрельбы украинской противотанковой ракетой "Фаларик" (ПТУР Falarick).