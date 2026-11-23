Як повідомляє пресслужба головного сервісного центру МВС, популярна послуга вибору бажаної комбінації цифр має надійний захист від перекупників. Система налаштована так, що заброньований номер жорстко прив'язується до конкретного замовника та його транспортного засобу.

"Передати заброньовану цифрову комбінацію або закріпити її за автомобілем іншій особі неможливо",

– пресслужба Головного сервісного центру МВС.

Жодні родинні зв'язки тут не допоможуть: повісити табличку на машину дружини, чоловіка чи батьків просто не дозволять.

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Як не втратити омріяні цифри

Цікаво, що обрати платні чи безкоштовні номери в реальному часі можна навіть без наявності автомобіля. Це ідеальний варіант для тих, хто лише планує покупку машини і хоче заздалегідь підготувати гарні бляхи.

Проте варто пам'ятати про жорсткі часові рамки. Після успішного кліку в Кабінеті водія у вас є рівно 15 календарних днів, щоб приїхати до обраного сервісного центру та офіційно перереєструвати транспорт.

Якщо ви не вкладетеся в цей двотижневий термін, бронь автоматично згорить. Після цього ексклюзивна комбінація повернеться до загальної бази і стане доступною для будь-якого іншого автомобіліста.

Нюанси для бізнесу та довіреностей

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, ця зручна онлайн-послуга наразі доступна виключно для фізичних осіб. Представникам компаній доводиться діяти по-старому: брати талончик, їхати до установи особисто та обирати номери з тих, що фізично лежать у сейфі адміністратора.

Також раніше ми писали про тонкощі переоформлення авто через довіреність. Якщо ви доручаєте реєстрацію машини знайомому, у нотаріальному бланку має бути чітко прописане право на замовлення чи закріплення номерних знаків, інакше процедура біля віконця адміністратора просто зірветься.