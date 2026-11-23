Как сообщает пресс-служба главного сервисного центра МВД, популярная услуга выбора желаемой комбинации цифр обладает надежной защитой от перекупщиков. Система сконфигурирована так, что забронированный номер жестко привязывается к конкретному заказчику и его транспортному средству.

"Передать забронированную цифровую комбинацию или закрепить ее за автомобилем другому лицу невозможно",

– пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

Никакие родственные связи здесь не помогут: повесить табличку на машину жены, мужа или родителей просто не позволят.

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Как не потерять мечтаемые цифры

Интересно, что выбрать платные или бесплатные номера можно даже без наличия автомобиля. Это идеальный вариант для тех, кто только планирует покупку машины и хочет заранее подготовить хорошие жести.

Однако следует помнить о жестких временных рамках. После успешного клика в Кабинете водителя у вас ровно 15 календарных дней, чтобы приехать в выбранный сервисный центр и официально перерегистрировать транспорт.

Если вы не уложитесь в этот двухнедельный срок, бронь автоматически сгорит. После этого эксклюзивная комбинация вернется к общей базе и станет доступна любому другому автомобилисту.

Нюансы для бизнеса и доверенностей

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, эта удобная онлайн-услуга в настоящее время доступна исключительно для физических лиц. Представителям компаний приходится действовать по старинке: брать талончик, ехать в учреждение лично и выбирать номера из физически лежащих в сейфе администратора.

Также раньше мы писали о тонкости переоформления авто из-за доверенности. Если вы поручаете регистрацию машины знакомому, то в нотариальном бланке должно быть четко прописано право на заказ или закрепление номерных знаков, иначе процедура у окошка администратора просто сорвется.