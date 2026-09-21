Брутальний вигляд та повний привід: Hyundai розсекретив "позашляховий" Tucson XRT

Про появу нової версії популярного корейського кросовера повідомляє видання Motor1. П'яте покоління Hyundai Tucson отримало спеціальну модифікацію XRT, яка перетворює звичайний міський SUV на візуально агресивний всюдихід.

Версія XRT навряд чи стане підкорювачем жорсткого бездоріжжя, але це ідеальний вибір для тих, хто часто виїжджає на природу. Завдяки фірмовій системі повного приводу HTRAC та масивному пластиковому обвісу, дрібні подряпини від гілок чи льоду тепер не будуть проблемою для лакофарбового покриття.

Що змінилося ззовні та всередині

Головна фішка XRT – це масивні бампери, розділена прямокутна решітка радіатора та імітація металевого захисту днища. Чорні накладки на колісні арки отримали цікаву текстуру під "кований карбон", а замість стандартних логотипів Hyundai на чорних дисках красується напис XRT. У салоні з'явилися ексклюзивні сидіння зі зносостійким орнаментом, темний металевий декор та міцні гумові килимки, які легко мити після брудного взуття.

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Більший, тихіший та економніший

Сам по собі новий Tucson п'ятого покоління суттєво підріс: він став на 60 мм довшим та на 40 мм ширшим за попередника. Це означає, що пасажири на задньому ряду отримали більше простору, а посадка стала зручнішою завдяки ширшому куту відкривання дверей. Попри "квадратний" дизайн, інженерам вдалося покращити аеродинаміку (коефіцієнт опору впав з 0.33 до 0.30). Це позитивно вплине на витрату пального на трасі.

Крім того, в салоні стало значно тихіше. Виробник використав потовщене скло передніх дверей, додав шумоізоляцію моторного відсіку та переробив кріплення двигуна, щоб зменшити вібрації на кермі.

Продажі новинки на домашньому ринку в Південній Кореї стартують вже у жовтні, тоді ж оголосять і офіційні ціни. Чи доїде до українських автосалонів брутальний Tucson XRT поки невідомо.