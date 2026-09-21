Брутальный вид и полный привод: Hyundai рассекретил "внедорожный" Tucson XRT

О появлении новой версии популярного корейского кроссовера сообщает издание Motor1. Пятое поколение Hyundai Tucson получило специальную модификацию XRT, которая превращает обычный городской SUV в визуально агрессивный вездеход.

Версия XRT вряд ли станет покорителем жесткого бездорожья, но это идеальный выбор для тех, кто часто уезжает на природу. Благодаря фирменной системе полного привода HTRAC и массивному пластиковому обвесу мелкие царапины от веток или льда теперь не будут проблемой для лакокрасочного покрытия.

Что изменилось извне и внутри

Главная фишка XRT– это массивные бамперы, разделенная прямоугольная решетка радиатора и имитация металлической защиты днища. Черные накладки на колесные арки получили интересную текстуру под кованый карбон, а вместо стандартных логотипов Hyundai на черных дисках красуется надпись XRT. В салоне появились эксклюзивные сиденья с износостойким орнаментом, темный металлический декор и прочные резиновые коврики, легко мытье после грязной обуви.

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Больше, тише и экономнее

Сам по себе новый Tucson пятого поколения существенно подрос: он стал на 60 мм длиннее и на 40 мм шире предшественника. Это означает, что пассажиры на заднем ряду получили больше пространства, а посадка стала более удобной благодаря более широкому углу открывания дверей. Несмотря на квадратный дизайн, инженерам удалось улучшить аэродинамику (коэффициент сопротивления упал с 0.33 до 0.30). Это положительно повлияет на расход топлива на трассе.

Кроме того, в салоне стало гораздо тише. Производитель использовал утолщенное стекло передней двери, добавил шумоизоляцию моторного отсека и переработал крепление двигателя, чтобы уменьшить вибрации на руле.

Продажи новинки на домашнем рынке в Южной Корее стартуют уже в октябре, тогда же объявят и официальные цены. Доедет ли до украинских автосалонов грубый Tucson XRT пока неизвестно.