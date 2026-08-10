Британія фінансуватиме боротьбу з китайським автопромом

Велика Британія запускає нову інвестиційну програму на £130 млн, покликану посилити конкурентоспроможність місцевого автопрому на тлі стрімкого розвитку китайських автовиробників.

Як пише Укравтопром, близько половини коштів надасть британський уряд, решту профінансує автомобільна промисловість.

Майже £50 млн спрямують на розробку нових акумуляторів, силових установок та легших матеріалів для автомобілів. Ще £17 млн отримають дев'ять проектів у сфері автономного транспорту.

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У британському уряді при цьому не планують відмовлятися від курсу на електрифікацію. Країна зберігає мету припинити продаж нових автомобілів виключно з бензиновими та дизельними двигунами з 2030 року.

До 2035 року британський уряд планує перейти до продажу нових автомобілів із “нульовими викидами”.

Таким чином, Лондон одночасно намагається підтримати власних виробників та прискорити розвиток технологій, які дозволять їм конкурувати з китайськими брендами на ринку електромобілів.