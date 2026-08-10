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Британия будет финансировать борьбу с китайским автопромом

Великобритания инвестирует £130 млн (175 млн долларов) в автопром на фоне конкуренции с Китаем. Главная цель – усилить конкурентные позиции своих производителей против китайских конкурентов.
Британия будет финансировать борьбу с китайским автопоромом

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Евгений Гудущан
logo10 августа, 17:40
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Великобритания запускает новую инвестиционную программу на £130 млн, призванную усилить конкурентоспособность местного автопрома на фоне стремительного развития китайских автопроизводителей.

Как пишет Укравтопром, около половины средств предоставит британское правительство, остальное профинансирует автомобильная промышленность.

Почти £50 млн будут направлены на разработку новых аккумуляторов, силовых установок и более легких материалов для автомобилей. Еще £17 млн получат девять проектов в сфере автономного транспорта.

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 

В британском правительстве при этом не планируют отказываться курса на электрификацию. Страна сохраняет цель прекратить продажу новых автомобилей исключительно с бензиновыми и дизельными двигателями с 2030 года.

К 2035 году британское правительство планирует перейти к продаже новых автомобилей“ нулевыми выбросами” .

Таким образом, Лондон одновременно пытается поддержать собственных производителей и ускорить развитие технологий, которые позволят им конкурировать с китайскими брендами на рынке электромобилей.

#Великобритания #Новости #Aвтобизнес #Производство автомобилей