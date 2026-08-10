Британия будет финансировать борьбу с китайским автопромом

BYD Song Plus
Великобритания запускает новую инвестиционную программу на £130 млн, призванную усилить конкурентоспособность местного автопрома на фоне стремительного развития китайских автопроизводителей.
Как пишет Укравтопром, около половины средств предоставит британское правительство, остальное профинансирует автомобильная промышленность.
Почти £50 млн будут направлены на разработку новых аккумуляторов, силовых установок и более легких материалов для автомобилей. Еще £17 млн получат девять проектов в сфере автономного транспорта.
В британском правительстве при этом не планируют отказываться курса на электрификацию. Страна сохраняет цель прекратить продажу новых автомобилей исключительно с бензиновыми и дизельными двигателями с 2030 года.
К 2035 году британское правительство планирует перейти к продаже новых автомобилей“ нулевыми выбросами” .
Таким образом, Лондон одновременно пытается поддержать собственных производителей и ускорить развитие технологий, которые позволят им конкурировать с китайскими брендами на рынке электромобилей.