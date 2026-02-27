Британська техніка за програмою японців працюватиме в Запоріжжі

Отримувачами техніки від "Японського агентства міжнародного співробітництва", що діє в Україні від імені уряду Японії, стали два комунальні підприємства – КП "ЕЛУАШ" та КП "Водоканал".

Як йдеться на ФБ-сторінці Запорізької ОВА, парк згаданих комунгоспів розширено відразу на 12 машин. Це – екскаватори, екскаватори-навантажувачі та фронтальні навантажувачі. Усі машини колісні та одного виробника – британського бренду JCB.

Місто потрібно відбудовувати

За словами очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, першочергово ця техніка буде використовуватися для ліквідації аварій та наслідків ворожих обстрілів.

"Навіть сьогодні наші комунальники прибирали дороги, завалені сміттям після нічних обстрілів. Тому надзвичайно важливо, щоб вони працювали на сучасній техніці. Це - підвищить і якість, і швидкість усіх робіт", – зазначив глава області.

Комунгоспи отримали у своє розпорядження екскаватори JCB JS175w, екскаватори-навантажувачі JCB 4cx eco та фронтальні навантажувачі JCB JS175w

Дуже маневрові, швидкі та продуктивні екскавтори-навантужувачі JCB 4cx eco можна сміливо відносити до машин "широкого профілю" – операційні можливсті надто широкі. Фото: Запорізька ОВА

Якщо про найпоширеніші екскаватори-навантажувачі JCB 4cx eco редакція Авто24 писала багаторазово, бо вони у транспортних траншах допомоги доволі часто зустрічаються, то про два інші типи машин практично нічого не було. Про них хоча б коротко варто сказати.

Колісні екскаватори будуть і копати, і розгрібати

Колісні екскаватори JCB JS175w потужністю 172 к.с. (JCB EcoMAX,129 кВт при 2000-2200 об/хв) вважаються не тільки землекопами. Вони спроможні виконувати ще десяток різних операцій, але все залежить від характеристики робочої зони та завдань. Робочий інструментарій може бути найрізноманітніший, починаючи від класичних ковшів і закінчуючи гідравлічними ножицями та гідромолотами, що актуально на розбиранні завалів.

Цифровий індекс в найменуванні моделі вказує на масу машини – 17,5 т. Екскаваційна надбудова над шасі з подвійними шинами, що дає велику пляму прилягання до поверхні землі, неперевершену прохідність по бездоріжжю та операційну стійкість, має повноповоротну конструкцію.

Екскаватор може копати на глибину 6,45 м. Максимальний радіус копання – до 8,97 м. Операційну фіксацію забезпечують бульдозерний відвал та аутригери.

Середня витрата дизеля залежно від інтенсивності робіт, типу ґрунту коливається від 10 до 15 літрів на годину, що вважається економічним показником для машин 17,5-тонного класу. Фото: Запорізька ОВА

Ковш використовується класичний, має внутрішній розмір 0,85-1,0 куб. м, хоча в номенклатурі є добрий десяток різних типів ковшів для такої техніки. Але в операційних обставинах Запоріжжя достатньо одного-двох типів – звичайного та планувального. Інколи не зайвий просіювальний.

Британські "фронтовики" працюватимуть у прифронтовій зоні

Фронтальні навантажувачі JCB 455ZX Запоріжжю точно зайвими не будуть, бо роботи для таких машин тут вистачить в режимі 24/7 і без вихідних. Такому гіганту в зоні ліквідації наслідків ворожих уражень буде чим зайнятися – йому під силу розчищати проїзди, двори від будівельного сміття з цегли, бетону та металевих конструкцій.

Потужності йому достатньо, оскільки має гідросистему зі здвоєною поршневою помпою. Циркуляція зі швидкістю до 226 л/хв та змінний робочий об'єм дають багатофункціональність та скорочують час циклу.

Він спроможний підіймати 5 550 кг. Це може бути як будівельне сміття у ковші з обсягом 3,21 куб. м, так й цілі конструкції в ковші чи підвішені до нього на стропах, ланцюгах або сталевих тросах.

Операційна зона добре проглядається з кабіни оператора. Тут стоїть перевірена часом Z-подібна конфігурація робочого устаткування. Вона має "пам'ять", регульовані обмежувачі ходу стріли дозволяють оператору задавати максимальну висоту підйому стріли та використовувати функції повернення в положення копання для підвищення безпеки і продуктивності. Також доступна функція плаваючого ковша.

"Це справді потужна техніка, яка значно підвищить ефективність нашої роботи. Завдяки їй ми швидше виконуватимемо аварійні і планові роботи та зекономимо паливо і ресурси. Нові машини – більш сучасні та економні, ніж старі, і дозволяють нам забезпечувати надійну роботу водопостачання та каналізації для всього міста", – переконаний комерційний директор КП "Водоканал" Станіслав Давидов.