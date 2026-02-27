Британская техника по программе японцев будет работать в Запорожье

Получателями техники от "Японского агентства международного сотрудничества", действующего в Украине от имени правительства Японии, стали два коммунальных предприятия – КП "ЭЛУАШ" и КП "Водоканал".

Как говорится на ФБ-странице Запорожской ОВА, парк упомянутых коммунхозов расширен сразу на 12 машин. Это – экскаваторы, экскаваторы-погрузчики и фронтальные погрузчики. Все машины колесные и одного производителя – британского бренда JCB.

Читайте также Какую эксклюзивную технику приобрели в Запорожье и что получили общины

Город нужно восстанавливать

По словам главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, в первую очередь эта техника будет использоваться для ликвидации аварий и последствий вражеских обстрелов.

"Даже сегодня наши коммунальщики убирали дороги, заваленные мусором после ночных обстрелов. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы они работали на современной технике. Это - повысит и качество, и скорость всех работ", – отметил глава области.

Коммунхозы получили в свое распоряжение экскаваторы JCB JS175w, экскаваторы-погрузчики JCB 4cx eco и фронтальные погрузчики JCB JS175w

Очень маневренные, быстрые и производительные экскаваторы-погрузчики JCB 4cx eco можно смело относить к машинам "широкого профиля" – операционные возможности слишком широкие. Фото: Запорожская ОВА

Если о самых распространенных экскаваторах-погрузчиках JCB 4cx eco редакция Авто24 писала многократно, потому что они в транспортных траншах помощи довольно часто встречаются, то о двух других типах машин практически ничего не было. О них хотя бы кратко стоит сказать.

Колесные экскаваторы будут и копать, и разгребать

Колесные экскаваторы JCB JS175w мощностью 172 л.с. (JCB EcoMAX,129 кВт при 2000-2200 об/мин) считаются не только землекопами. Они способны выполнять еще десяток различных операций, но все зависит от характеристики рабочей зоны и задач. Рабочий инструментарий может быть самый разнообразный, начиная от классических ковшей и заканчивая гидравлическими ножницами и гидромолотами, что актуально на разборке завалов.

Читайте также Какая техника будет убирать в Запорожье после вражеских атак

Цифровой индекс в наименовании модели указывает на массу машины – 17,5 т. Экскавационная надстройка над шасси с двойными шинами, что дает большое пятно прилегания к поверхности земли, непревзойденную проходимость по бездорожью и операционную устойчивость, имеет полноповоротную конструкцию.

Экскаватор может копать на глубину 6,45 м. Максимальный радиус копания – до 8,97 м. Операционную фиксацию обеспечивают бульдозерный отвал и аутригеры.

Средний расход дизеля в зависимости от интенсивности работ, типа почвы колеблется от 10 до 15 литров в час, что считается экономичным показателем для машин 17,5-тонного класса. Фото: Запорожская ОВА

Ковш используется классический, имеет внутренний размер 0,85-1,0 куб. м, хотя в номенклатуре есть добрый десяток различных типов ковшей для такой техники. Но в операционных обстоятельствах Запорожья достаточно одного-двух типов – обычного и планировочного. Иногда не лишний просеивающий.

Британские "фронтовики" будут работать в прифронтовой зоне

Фронтальные погрузчики JCB 455ZX Запорожью точно лишними не будут, потому что работы для таких машин здесь хватит в режиме 24/7 и без выходных. Такому гиганту в зоне ликвидации последствий вражеских поражений будет чем заняться – ему под силу расчищать проезды, дворы от строительного мусора из кирпича, бетона и металлических конструкций.

Мощности ему достаточно, поскольку имеет гидросистему со сдвоенной поршневой помпой. Циркуляция со скоростью до 226 л/мин и переменный рабочий объем дают многофункциональность и сокращают время цикла.

Читайте также Коммунальщики Запорожья получили новую технику: кто финансирует

Он способен поднимать 5 550 кг. Это может быть как строительный мусор в ковше с объемом 3,21 куб. м, так и целые конструкции в ковше или подвешены к нему на стропах, цепях или стальных тросах.

Операционная зона хорошо просматривается из кабины оператора. Здесь стоит проверенная временем Z-образная конфигурация рабочего оборудования. Она имеет "память", регулируемые ограничители хода стрелы позволяют оператору задавать максимальную высоту подъема стрелы и использовать функции возврата в положение копания для повышения безопасности и производительности. Также доступна функция плавающего ковша.

"Это действительно мощная техника, которая значительно повысит эффективность нашей работы. Благодаря ей мы быстрее будем выполнять аварийные и плановые работы и сэкономим топливо и ресурсы. Новые машины – более современные и экономные, чем старые, и позволяют нам обеспечивать надежную работу водоснабжения и канализации для всего города", – убежден коммерческий директор КП "Водоканал" Станислав Давыдов.