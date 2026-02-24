Британські дослідники назвали найнадійніші преміальні кросовери

Британське видання What Car?, на дані якого посилається Укравтопром, оприлюднило результати опитування власників преміальних кросоверів віком до п’яти років. Дослідження базується на реальному досвіді експлуатації та відображає частоту несправностей, вартість ремонту та рівень задоволеності власників.

Переможцем рейтингу став Porsche Macan з бензиновими двигунами — індекс надійності склав 99 відсотків.

ТОП-10 найнадійніших моделей

Porsche Macan — 99% Tesla Model Y — 97,1% BMW X5 (бензинові та PHEV-версії) — 96,2% Mercedes-Benz GLB — 96% BMW iX3 — 95,5% Mercedes-Benz GLC — 94,6% Land Rover Defender — 94,6% Mercedes-Benz EQA — 94,1% BMW X3 (дизельні версії) — 93,1% Volvo XC60 (PHEV) — 93%

Ключові тенденції

У десятці переважають німецькі бренди, що традиційно сильні в сегменті преміальних SUV. Водночас високі позиції електромобілів — Tesla Model Y, BMW iX3 та Mercedes EQA — свідчать про зростання довіри до електричних силових установок навіть у преміальному класі.

Цікаво, що перемогу здобув саме Porsche Macan із двигуном внутрішнього згоряння, тоді як електрифіковані моделі зайняли більшість інших позицій у рейтингу.

Практичний висновок

Для покупців преміального кросовера віком до п’яти років ключовими факторами залишаються не лише статус бренду та динаміка, а й реальна експлуатаційна надійність. Результати дослідження What Car? демонструють, що сучасні преміальні SUV, включно з електромобілями та гібридами, здатні забезпечити високий рівень безвідмовності в перші роки використання.