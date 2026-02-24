Укр
Британские исследователи назвали самые надежные премиальные кроссоверы

Названы самые надежные кроссоверы премиум-класса возрастом до 5 лет. Как ни странно, но в этом рейтинге нет ни одного японского бренда.
Названы самые надежные премиальные кроссоверы

ФОТО: Порше|

Порше Макан

24 февраля, 10:40
logo24 февраля, 10:40
Британское издание What Car?, на данные которого ссылается Укравтопром, обнародовало результаты опроса владельцев премиальных кроссоверов в возрасте до пяти лет. Исследование базируется на реальном опыте эксплуатации и отражает частоту неисправностей, стоимость ремонта и уровень удовлетворенности владельцев.

Победителем рейтинга стал Porsche Macan с бензиновыми двигателями - индекс надежности составил 99 процентов.

ТОП-10 самых надежных моделей

  1. Porsche Macan - 99%
  2. Tesla Model Y - 97,1%
  3. BMW X5 (бензиновые и PHEV-версии) - 96,2%
  4. Mercedes-Benz GLB - 96%
  5. BMW iX3 - 95,5%
  6. Mercedes-Benz GLC - 94,6%
  7. Land Rover Defender - 94,6%
  8. Mercedes-Benz EQA - 94,1%
  9. BMW X3 (дизельные версии) - 93,1%
  10. Volvo XC60 (PHEV) - 93%

Ключевые тенденции

В десятке преобладают немецкие бренды, традиционно сильные в сегменте премиальных SUV. В то же время высокие позиции электромобилей - Tesla Model Y, BMW iX3 и Mercedes EQA - свидетельствуют о росте доверия к электрическим силовым установкам даже в премиальном классе.

Интересно, что победу одержал именно Porsche Macan с двигателем внутреннего сгорания, тогда как электрифицированные модели заняли большинство других позиций в рейтинге.

Практический вывод

Для покупателей премиального кроссовера в возрасте до пяти лет ключевыми факторами остаются не только статус бренда и динамика, но и реальная эксплуатационная надежность. Результаты исследования What Car? демонстрируют, что современные премиальные SUV, включая электромобили и гибриды, способны обеспечить высокий уровень безотказности в первые годы использования.

