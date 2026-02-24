Британские исследователи назвали самые надежные премиальные кроссоверы

ФОТО: Порше|
Порше Макан
Британское издание What Car?, на данные которого ссылается Укравтопром, обнародовало результаты опроса владельцев премиальных кроссоверов в возрасте до пяти лет. Исследование базируется на реальном опыте эксплуатации и отражает частоту неисправностей, стоимость ремонта и уровень удовлетворенности владельцев.
Читайте также: Самые популярные новые авто Украины 2025 году: рейтинг
Победителем рейтинга стал Porsche Macan с бензиновыми двигателями - индекс надежности составил 99 процентов.
ТОП-10 самых надежных моделей
- Porsche Macan - 99%
- Tesla Model Y - 97,1%
- BMW X5 (бензиновые и PHEV-версии) - 96,2%
- Mercedes-Benz GLB - 96%
- BMW iX3 - 95,5%
- Mercedes-Benz GLC - 94,6%
- Land Rover Defender - 94,6%
- Mercedes-Benz EQA - 94,1%
- BMW X3 (дизельные версии) - 93,1%
- Volvo XC60 (PHEV) - 93%
Ключевые тенденции
В десятке преобладают немецкие бренды, традиционно сильные в сегменте премиальных SUV. В то же время высокие позиции электромобилей - Tesla Model Y, BMW iX3 и Mercedes EQA - свидетельствуют о росте доверия к электрическим силовым установкам даже в премиальном классе.
Интересно, что победу одержал именно Porsche Macan с двигателем внутреннего сгорания, тогда как электрифицированные модели заняли большинство других позиций в рейтинге.
Практический вывод
Для покупателей премиального кроссовера в возрасте до пяти лет ключевыми факторами остаются не только статус бренда и динамика, но и реальная эксплуатационная надежность. Результаты исследования What Car? демонстрируют, что современные премиальные SUV, включая электромобили и гибриды, способны обеспечить высокий уровень безотказности в первые годы использования.