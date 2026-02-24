Британские исследователи назвали самые надежные премиальные кроссоверы

Британское издание What Car?, на данные которого ссылается Укравтопром, обнародовало результаты опроса владельцев премиальных кроссоверов в возрасте до пяти лет. Исследование базируется на реальном опыте эксплуатации и отражает частоту неисправностей, стоимость ремонта и уровень удовлетворенности владельцев.

Победителем рейтинга стал Porsche Macan с бензиновыми двигателями - индекс надежности составил 99 процентов.

ТОП-10 самых надежных моделей

Porsche Macan - 99% Tesla Model Y - 97,1% BMW X5 (бензиновые и PHEV-версии) - 96,2% Mercedes-Benz GLB - 96% BMW iX3 - 95,5% Mercedes-Benz GLC - 94,6% Land Rover Defender - 94,6% Mercedes-Benz EQA - 94,1% BMW X3 (дизельные версии) - 93,1% Volvo XC60 (PHEV) - 93%

Ключевые тенденции

В десятке преобладают немецкие бренды, традиционно сильные в сегменте премиальных SUV. В то же время высокие позиции электромобилей - Tesla Model Y, BMW iX3 и Mercedes EQA - свидетельствуют о росте доверия к электрическим силовым установкам даже в премиальном классе.

Интересно, что победу одержал именно Porsche Macan с двигателем внутреннего сгорания, тогда как электрифицированные модели заняли большинство других позиций в рейтинге.

Практический вывод

Для покупателей премиального кроссовера в возрасте до пяти лет ключевыми факторами остаются не только статус бренда и динамика, но и реальная эксплуатационная надежность. Результаты исследования What Car? демонстрируют, что современные премиальные SUV, включая электромобили и гибриды, способны обеспечить высокий уровень безотказности в первые годы использования.