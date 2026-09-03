Британські ракети на іспанському "зубрі": що відомо про ходову для RapidRanger

Третій армійський корпус та зенітний ракетно-артилерійський полк "Аквіла" показали британські зенітні ракетні комплекси RapidRanger.

Ці системи вже інтегровані в систему ППО корпусу, а їхньою мобільною платформою стали іспанські бронеавтомобілі Uro Vamtac.

ЗРК вдовольняється легким шасі

RapidRanger вважаться легким автоматизованим комплексом ближньої дії. Його операційне поле діяльності там, де важким системам складно швидко змінювати позицію. Саму пускову установку масою менш як 500 кг можна встановлювати на різні платформи з відповідною вантажністю.

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Ось так зовні у фронтально-боковій проєкції виглядає Uro Vamta з встановленим ЗРК на даху. Фото: Uro Vamta

Комплекс має денні та тепловізійні камери, автоматичний супровід цілей і 360-градусний огляд. Ціль він здатен виявляти на відстані понад 15 км, а захоплювати – більш ніж за 7 км. На пусковій установці постійно готові до застосування чотири ракети.

Іспанський "зубр" замість гусениць

Українські RapidRanger встановили на колісний бронеавтомобіль Uro Vamtac – іспанський тактичний всюдихід високої мобільності. Назва Vamtac походить від Vehículo de Alta Movilidad Táctico, а URO – від назви виробника Urovesa.

За конструкцією це своєрідний іспанський аналог американського Humvee. Машина має повний привід, незалежну підвіску та 188-сильний дизельний двигун Steyr.

Ергономіка робочого місця водія та командира зенітно-ракетного комплексу продумана, хоча вигляд тут спартанський. Фото: Uro Vamta

При бойовій масі близько 5,8 т Vamtac здатний перевозити до 2,5 т вантажу, а на шосе розганяється до 135 км/год.

Довжина бронеавтомобіля становить 4,85 м, ширина – 2,18 м, а висота – лише 1,9 м. Саме поєднання прохідності, швидкості та компактних габаритів робить Vamtac зручною платформою для мобільного ЗРК, який має швидко з'явитися на потрібній ділянці й так само швидко змінити позицію.