Британские ракеты на испанском "зубре": что известно о ходовой для RapidRanger

Третий армейский корпус и зенитный ракетно-артиллерийский полк "Аквила" показали британские зенитные ракетные комплексы Rapid Ranger.

Эти системы уже встроены в систему ПВО корпуса, а их мобильной платформой стали испанские бронеавтомобили Uro Vamtac.

ЗРК довольствуется легким шасси

RapidRanger считаются легким автоматизированным комплексом ближнего действия. Его операционное поле деятельности там, где тяжелым системам сложно быстро менять позицию. Самую пусковую установку массой менее 500 кг можно устанавливать на разные платформы с соответствующей грузоподъемностью.

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Вот так снаружи во фронтально-боковой проекции смотрится Uro Vamta с установленным ЗРК на крыше. Фото: Uro Vamta

Комплекс имеет дневные и тепловизионные камеры, автоматическое сопровождение целей и 360-градусный обзор. Цель он способен обнаруживать на расстоянии более 15 км, а захватывать – более чем в 7 км. На пусковой установке постоянно готовы к применению четыре ракеты.

Испанский "зубр" вместо гусениц

Украинские RapidRanger установили на колесный бронеавтомобиль Uro Vamtac – испанский тактический вездеход высокой мобильности. Название Vamtac происходит от Vehículo de Alta Movilidad Táctico, а URO– от названия производителя Urovesa.

По конструкции это своеобразный испанский аналог американского Humvee. Машина имеет полный привод, независимую подвеску и 188-сильный дизельный двигатель Steyr.

Эргономика рабочего места водителя и командира зенитно-ракетного комплекса продумана, хотя вид здесь спартанский. Фото: Uro Vamta

При боевой массе около 5,8 т Vamtac способен перевозить до 2,5 т груза, а на шоссе разгоняется до 135 км/ч.

Длина бронеавтомобиля составляет 4,85 м, ширина – 2,18 м, а высота – всего 1,9 м. Само сочетание проходимости, скорости и компактных габаритов делает Vamtac удобной платформой для мобильного ЗРК, который должен быстро появиться на нужном участке и быстро изменить позицию.