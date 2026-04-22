Украина получит 100 VAMTAC под британские комплексы Rapid Ranger

По словам руководительницы оборонного ведомства Испании Маргариты Роблес, поставка техники начнется уже в мае. Ожидается, что машины передадут подразделениям Государственной пограничной службы.

О таком донат техники переднего края на своей ТГ-странице рассказала пресс-служба Минобороны Украины. Отмечается, что указанные машины различного исполнения уже эксплуатируются в наших войсках.

Колесница широкого профиля

Испанский аналог Humvee массой 5,8 т способен брать полезный груз в виде модулей, надстроек, оборудования или просто багажа до 2,5 т. Он может тянуть и небольшой прицеп, но такое не практикуется, хотя буксировать легкую пушку, миномет на шасси он мастак.

Имея полный привод и мощный 188-сильный дизельный двигатель двигателем Steyr, эта колесница может по дороге мчаться со скоростью 135 км/ч.

Почти 5-метровый по длине автомобиль (4,8 м) имеет ширину 2,1 метра, что очень удобно для передвижения по склонам. Привлекательности добавляет его низкая высота в 1,9 м, благодаря чему VAMTA трудно заметить в складках местности.

Шахедолуп из него искусный

С модульной надстройкой легкого мобильного комплекса ПВО Rapid Ranger, весящего не более 500 кг, такой мобильный комплекс ПВО незаменим в противостоянии шахедам.

Комплекс оснащен оптико-электронной системой с обзором 360°, может интегрироваться с радаром и работать автономно или в сети.

Дальность обнаружения целей – до 15 км, поражения – до 7 км. Главным преимуществом бойцы называют быстрое наведение на цель и точность поражения беспилотников, а также вертолетов и легких самолетов. наведении и точности.

Ракеты LMM Martlet с лазерным наведением эффективно поражают цели с низкой тепловой сигнатурой, в частности дроны типа Shahed или разведывательные БПЛА "Орлан-10" даже при наличии тепловых ловушек.

Заполнение критической ниши

Rapid Ranger дополняет украинскую систему ПВО, занимая нишу между мобильными огневыми группами и тяжелыми зенитными комплексами. Комплекс особенно эффективен там, где классические радары имеют ограничения, а легкие средства поражения – недостаточную дальность.



Кстати, с начала 2026 года Силы обороны уже уничтожили почти 9 500 ударных дронов. В таких условиях ставка на мобильные, быстрые и относительно недорогие решения, как связка VAMTAC + Rapid Ranger, становится ключевой для усиления противовоздушной защиты.