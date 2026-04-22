Україна отримає 100 VAMTAC під британські комплекси Rapid Ranger

За словами очільниці оборонного відомства Іспанії Маргарити Роблес, постачання техніки розпочнеться вже у травні. Очікується, що машини передадуть підрозділам Державної прикордонної служби.

Про такий донат техніки переднього краю на своїй ТГ-сторінці розповіла пресслужба Міноборони України. Зазначається, що зазначені машини різного виконання вже експлуатуються у наших військах.

Читайте також Іспанський аналог HMMWV використовують на навчаннях мінометників

Колісниця широкого профілю

Іспанський аналог Humvee масою 5,8 т спроможний брати корисний вантаж у вигляді модулів, надбудов, устаткування чи просто багажу до 2,5 т. Він може тягнути й невеличкий причіп, але таке не практикується, хоча буксирувати легку гармату, міномет на шасі він мастак.

Маючи повний привід та потужний 188-сильний дизельний двигун двигуном Steyr, ця колісниця може по дорозі мчати зі швидкістю 135 км/год.

Майже 5-метровий за довжиною автомобіль (4,8 м) має ширину 2,1 метра, що дуже зручно для пересування схилами. Привабливості додає його низька висота в 1,9 м, завдяки чому VAMTA важко помітити у складках місцевості.

Шахедолуп з нього майстерний

З модульною надбудовою легкого мобільного комплексу ППО Rapid Ranger, що важить не більше 500 кг, такий мобільний комплекс ППО незамінний в протистоянні шахедам.

Комплекс оснащений оптико-електронною системою з оглядом 360°, може інтегруватися з радаром і працювати автономно або в мережі.

Дальність виявлення цілей – до 15 км, ураження – до 7 км. Головною перевагою бійці називають швидке наведення на ціль та точність ураження безпілотників, а також гелікоптерів та легких літаків. наведенні та точності.

Читайте також Як працює мобільний міномет Alakran на базі іспанського бронеавтомобіля Uro Vamtac

Ракети LMM Martlet із лазерним наведенням ефективно вражають цілі з низькою тепловою сигнатурою, зокрема дрони типу Shahed або розвідувальні БПЛА "Орлан-10" навіть за наявності теплових пасток.

Заповнення критичної ніші

Rapid Ranger доповнює українську систему ППО, займаючи нішу між мобільними вогневими групами та важкими зенітними комплексами. Комплекс особливо ефективний там, де класичні радари мають обмеження, а легкі засоби ураження – недостатню дальність.

До речі, з початку 2026 року Сили оборони вже знищили майже 9 500 ударних дронів. У таких умовах ставка на мобільні, швидкі та відносно недорогі рішення, як зв’язка VAMTAC + Rapid Ranger, стає ключовою для посилення протиповітряного захисту.