Як працює мобільний міномет Alakran на базі іспанського бронеавтомобіля Uro Vamtac

У сучасній війні мобільність у поєднанні з технологіями сучасних озброєнь "роблять погоду" на українсько-російському фронті. Цієї думки притримуються герої сюжету з відділу вогневої підтримки Державної прикордонної служби України, розміщеного на сторінці відомства в Youtube.



Українські військові адаптуються до нових умов, використовуючи сучасне озброєння та власні тактичні напрацювання. Одним із прикладів ефективної роботи став мобільний міномет іспанського виробництва "Алакран".

Читайте також Іспанський аналог HMMWV використовують на навчаннях мінометників

На все про все – кілька хвилин

За словами військових, на виконання бойового завдання інколи є лише кілька хвилин. Це через те, що тривале перебування на позиції становить небезпеку через постійне спостереження ворога з повітря.

Саме тому швидкість і точна координація між членами екіпажу мають вирішальне значення. Самохідний міномет Alakran такій потребі відповідає сповна, його головна перевага – швидкість розгортання та автономність.

Якщо стаціонарні міномети працюють із заздалегідь підготовлених позицій, то мобільний комплекс дозволяє екіпажу діяти значно динамічніше: підрозділ прибуває на вогневу позицію, завдає удару і майже одразу змінює місце.

Швидкій стрільбі перегрів не заважатиме, оскільки Alakran має систему охолодження ствола. Фото: ілюстративне, сайт Авто24

З тактикою "стріляй і тікай"

Мінометні 120-мм самохідки британсько-іспанської компанії Milanion NTGS (СП британської Milanion Technologies та іспанської New Technologies Global Systems (NTGS) побудовано на шасі бронеавтомобіля Uro Vamtac 4x4, що схожий на американський HMMWV.

Потужний двигун плюс повний привід

Маючи масу 5,8 тонн, вантажність 2,5 тонни, мінометна самохідка завдяки потужному двигуну в 188 к.с. та повному приводу, відповідає потребам мінометного екіпажу, котрий в операційні роботі діє за тактичним принципом "стріляй і тікай".

Іспанці почали постачати до України міномети на модифікованих версіях ходової. Скажімо, британо-іспанські мінометні установки Alakran на іспанському шасі "Зубр" в модифікації ST5 мають 187 - 245 к.с.

Читайте також Польські самохідні міномети Rak: що це за техніка і для чого потрібна на полі бою

Однак у всіх версіях машина має сталі габарити: довжина 4845 мм, ширина - 2175 мм, висота- 1900 мм. Виробник заявляє, що його машинна спроможна максимально розганятися по дорозі з твердим покриттям до 135 км/год.

Без навігації вся надія на "ручні розрахунки"

Як розповідають мінометники цього прикордонного загону, на виконання бойового завдання інколи відводиться мінімум часу. Загроза чатує з усіх боків, в тому числі з повітря.

Труднощі створює активна боротьба з навігаційними системами. У районах виконання завдань сигнал GPS часто глушиться, тому військовим доводиться застосовувати альтернативні методи орієнтування.

Автомобілі Uro Vamtac 4x4 з надбудовами мінометних установок Alakran. Фото: ілюстративне, сайт Авто24

Для цього використовують спеціальні прилади та власні розрахунки, що дозволяє швидко наводити міномет на ціль і коригувати вогонь.



Сприяти ворогу... в його могилізації

Система швидкого розгортається, що дозволяє ефективно реагувати на мінливі вимоги місії й досягати високої точності уражень. Влучність дивовижна – відхилення від цілі в межах 2 метрів на відстані 1 кілометра. Екіпаж гарантує ворогу якнайкращу могилізацію.

Читайте також Мобільний міномет на колісному шасі GRF зробили за принципом "стріляй і біжи"

Підрозділи, оснащені "Алакраном", неодноразово уражали склади боєприпасів противника, техніку та живу силу. Завдяки мобільності міномет також ефективно застосовується проти диверсійно-розвідувальних груп: від мін зверху жодна бетонна стіна, пагорб чи окоп не вбереже.