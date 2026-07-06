Британці пригнали до України 21 пожежну машину разом із бойовими розрахунками

Дев'ятий гуманітарний конвой сформували за кошти благодійників британська благодійна організація FIRE AID UK та партнери International Development.

Вони викупили автомобілі, що вже відпрацювали свій ресурс в пожежних депо, але за технічним станом можуть ще багато років працювати в службі порятунку.

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Про добротний технічний стан свідчить той факт, що усі машини пройшли відстань від Британії до України без зламів. Про це пише Авто24.

Які пожежні автомобілі отримала Україна

Попри те, що організатори не оприлюднили повний перелік техніки, з фотографій конвою можна визначити кілька моделей. До України прибули пожежні автомобілі на шасі MAN LE 18.280, Scania P270, Volvo FL та DAF LF.

Найчисельніше представлені автомобілі MAN LE 18.280 британських пожежних служб. Це – двовісні машини повною масою 18 тонн із 6-циліндровим турбодизелем потужністю 280 к.с., що широко використовувалися у Великій Британії як основні міські пожежні автомобілі.

Також у колоні помітні Scania P270 з 9-літровим дизельним двигуном потужністю 270 к.с., легші DAF LF із 6,7-літровими двигунами PACCAR та Volvo FL покоління 2010 року.

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За реєстраційними номерами можна зробити висновок, що більшість машин випущені 10-15 років тому. Це техніка, яка знята з балансу британськими пожежними службами після оновлення автопарків, однак зберегла значний експлуатаційний ресурс.

Більшість автомобілів обладнані дворядними кабінами для екіпажу, цистернами місткістю орієнтовно 1800–2500 літрів, помпами продуктивністю до 3000 л/хв та комплектами аварійно-рятувального оснащення.

Підтримка, що рятує життя

До складу конвою увійшли 17 пожежних автомобілів, три спеціалізовані фургони, тягач, а також 2 355 одиниць професійного обладнання – захисне спорядження, пожежні рукави, інструменти для деблокування та інша необхідна техніка.

Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великій Британії Валерій Залужний наголосив, що ця місія має значення, яке значно перевищує передачу техніки.

"Це набагато більше, ніж просто передача 21 пожежної машини. Йдеться про захист українських міст та порятунок життів мирних жителів і рятувальників, які залишаються мішенню російських атак. Наша безмежна вдячність уряду Великої Британії, пожежно-рятувальним службам Англії та Уельсу, а також благодійній організації FIRE AID UK, яка підтримує ДСНС України ще з 2014 року, – зазначив Валерій Залужний.

Польські пожежники осторонь не лишилися

На шляху до України конвой зупинявся у Вроцлаві, де учасників місії прийняла Державна пожежна служба Нижньої Сілезії.

Пожежники Вроцлава, Любаня та Згожелеця підтримали міжнародну ініціативу британських колег на всьому етапі польського маршруту. Фото: Богдан Кацал

Польські колеги забезпечили британських пожежників проживанням, харчуванням і безперешкодним спецсупроводом пріоритетного руху до українського кордону, вкотре підтвердивши міжнародну солідарність у підтримці України.

Найбільша програма підтримки рятувальників

FIRE AID UK допомагає ДСНС України ще з 2014 року. Після початку повномасштабного вторгнення організація разом з урядом Великої Британії та іншими партнерами реалізує найбільшу в історії країни міжнародну програму підтримки пожежно-рятувальних служб.

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За цей час Україна вже отримала 169 пожежно-рятувальних автомобілів і понад 250 тисяч одиниць спеціалізованого обладнання (про один з таких попередніх конвоїв британців див. відео внизу). Крім техніки, британська організація фінансує програми психологічної підтримки українських рятувальників та їхніх родин.

Відразу після завершення дев'ятої місії FIRE AID офіційно оголосила про початок збору коштів і формування десятого, ювілейного гуманітарного конвою, підтвердивши, що підтримуватиме українських рятувальників стільки, скільки це буде необхідно.