Британцы доставили в Украину 21 пожарную машину вместе с боевыми расчетами

Девятый гуманитарный конвой сформировали на средства благотворителей британская благотворительная организация FIRE AID UK и партнеры International Development.

Они выкупили автомобили, которые уже отработали свой ресурс в пожарных депо, но по техническому состоянию могут еще много лет работать в спасательной службе.

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О хорошем техническом состоянии свидетельствует тот факт, что все машины преодолели расстояние от Великобритании до Украины без поломок. Об этом пишет Авто24.

Какие пожарные автомобили получила Украина

Несмотря на то, что организаторы не обнародовали полный перечень техники, по фотографиям конвоя можно определить несколько моделей. В Украину прибыли пожарные автомобили на шасси MAN LE 18.280, Scania P270, Volvo FL и DAF LF.

Наиболее многочисленно представлены автомобили MAN LE 18.280 британских пожарных служб. Это – 2-осные машины полной массой 18 тонн с 6-цилиндровым турбодизелем мощностью 280 к.с., которые широко использовались в Великобритании в качестве основных городских пожарных автомобилей.

Также в колонне заметны Scania P270 с 9-литровым дизельным двигателем мощностью 270 к.с., более легкие DAF LF с 6,7-литровыми двигателями PACCAR и Volvo FL поколения 2010 года.

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По регистрационным номерам можно сделать вывод, что большинство машин выпущены 10–15 лет назад. Это техника, снятая с баланса британскими пожарными службами после обновления автопарков, однако сохранившая значительный эксплуатационный ресурс.

Большинство автомобилей оснащены двухрядными кабинами для экипажа, цистернами вместимостью примерно 1800–2500 литров, насосами производительностью до 3000 л/мин и комплектами аварийно-спасательного оборудования.

Поддержка, спасающая жизни

В состав конвоя вошли 17 пожарных автомобилей, три специализированных фургона, тягач, а также 2 355 единиц профессионального оборудования – защитное снаряжение, пожарные рукава, инструменты для деблокировки и другая необходимая техника.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный подчеркнул, что значение этой миссии значительно превышает просто передачу техники.

"Это гораздо больше, чем просто передача 21 пожарной машины. Речь идет о защите украинских городов и спасении жизней мирных жителей и спасателей, которые остаются мишенью российских атак. Наша безграничная благодарность правительству Великобритании, пожарно-спасательным службам Англии и Уэльса, а также благотворительной организации FIRE AID UK, которая поддерживает ГСЧС Украины еще с 2014 года, – отметил Валерий Залужный.

Польские пожарные не остались в стороне

По пути в Украину конвой останавливался во Вроцлаве, где участников миссии приняла Государственная пожарная служба Нижней Силезии.

Пожарные Вроцлава, Любаня и Згожелеца поддержали международную инициативу британских коллег на всем протяжении польского участка маршрута. Фото: Богдан Кацал

Польские коллеги обеспечили британских пожарных жильем, питанием и беспрепятственным специальным сопровождением в режиме приоритетного движения до украинской границы, в очередной раз подтвердив международную солидарность в поддержке Украины.

Крупнейшая программа поддержки спасателей

FIRE AID UK оказывает помощь ГСЧС Украины еще с 2014 года. После начала полномасштабного вторжения организация совместно с правительством Великобритании и другими партнерами реализует крупнейшую в истории страны международную программу поддержки пожарно-спасательных служб.

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За это время Украина уже получила 169 пожарно-спасательных автомобилей и более 250 тысяч единиц специализированного оборудования (об одном из таких предыдущих конвоев британцев см. видео ниже). Помимо техники, британская организация финансирует программы психологической поддержки украинских спасателей и их семей.

Сразу после завершения девятой миссии FIRE AID официально объявила о начале сбора средств и формировании десятого, юбилейного гуманитарного конвоя, подтвердив, что будет поддерживать украинских спасателей столько, сколько это будет необходимо.