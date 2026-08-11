У Британії зʼявляться електричні маршрутки

Перші Rightech були замовлені у 2025 році оператором Go-Coach для роботи в Кенті. Автобуси використовують у мережі громадського транспорту. Також ці маленькі машини можуть виходити на збиткові маршрути для великорозмірних автобусів як у маленьких містечках, так і на острівних територіях. Про це йдеться в різних публікація Wrightbus на Linkedin та Facebook.

У Wrightbus розраховують, що універсальність невеликої машини дозволить операторам скорочувати витрати на перевезення там, де експлуатація великого автобуса економічно недоцільна. До машини вже приглядаються європейські перевізники й тепер розробники готують версію з класичним для Європи лівим кермом.

Скажімо, німецький оператор Ruhrbahn Essen у прагненні перейти на автопарк з нульовим рівнем викидів вже випробував RB6 на маршрутах у Вердені та навколишніх районах й дав машині схвальні відгуки.

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На кількох маршрутах у Вердені, Фішлакені та Гайдхаузені, відомому своєю горбистою місцевістю, модель RB6 показала гарні результати. Фото: Rightech

Для незначного пасажирського трафіка

Rightech має довжину близько 6 метрів. Це приблизно розмір добре відомих в Україні пікапів Toyota Hilux, Mitsubishi L200, Peugeot Landtrek чи JAC T8, довжина яких коливається десь в межах 5,3 м.

Салон розрахований на перевезення до 22 пасажирів: 12 можуть сидіти, ще 10 – їхати стоячи. Це для приміського маршруту чи в невеличкому містечку привабливий перевізникам розмірний клас – без збиткової вартості володіння.

Для пасажирів тут також карт-бланш з запропонованого комфорту. Головне, тут доволі м'який хід завдяки пневматичній підвісці ZF-Wabco Ecas. Система кондиціонування потужністю 12 кВт забезпечує як охолодження, так і обігрів салону. За гальмування відповідає електронна система ZF-Wabco EBS3.

Поки переважають моделі з правим кермом для внутрішнього ринку, але британці вже готують версію з лівостороннім місцем водія, оскільки китайці у цій розмірній групі також не сплять. Фото: Rightech

Електрична силова установка живиться від акумуляторної батареї, а заявлений запас ходу становить до 180 км. Поповнення заряду займає близько 37 хвилин.

Акумулятор має 8-річну гарантію

Wrightbus передбачив гарантію на сам автобус тривалістю два роки або близько 200 тис. км, на трансмісію - п’ять років або 299 тис. км, а на акумулятор – вісім років або 599 тис. км.

Перспектива тут… перспективна

Виробник продовжує демонструвати Rightech потенційним операторам, в тому числі на території Євросоюзу, як варіант для маршрутів із невисоким попитом, де компактні габарити, менша місткість і нульові локальні викиди можуть поєднуватися зі зниженням експлуатаційних витрат.