В Британии появятся электрические маршрутки

Первые Rightech были заказаны в 2025 году оператором Go-Coach. для работы в Кенте. Автобусы используются в сети общественного транспорта. Также эти маленькие машины могут выходить на убыточные маршруты для крупноразмерных автобусов как в маленьких городах, так и на островных территориях. Об этом идет речь в разных публикация Wrightbus на Linkedin и Facebook.

В Wrightbus рассчитывают, что универсальность небольшой машины позволит операторам сокращать расходы по перевозке там, где эксплуатация большого автобуса экономически нецелесообразна. К машине уже присматриваются европейские перевозчики и теперь разработчики готовят версию с классическим для Европы левым рулем.

Скажем, немецкий оператор Ruhrbahn Essen в стремлении перейти на автопарк с нулевым уровнем выбросов уже опробовал RB6 на маршрутах в Вердене и окрестных районах и дал машине одобрительные отзывы.

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На нескольких маршрутах в Вердене, Фишлакене и Гайдхаузен, известном своей холмистой местностью, модель RB6 показала хорошие результаты. Фото: Rightech

Для незначительного пассажирского трафика

Rightech имеет длину около 6 метров. Это примерно размер хорошо известных в Украине пикапов Toyota Hilux, Mitsubishi L200, Peugeot Landtrek или JAC T8, длина которых колеблется в пределах 5,3 м.

Салон рассчитан на перевозку до 22 пассажиров: 12 могут сидеть, еще 10 – ехать стоя. Это для пригородного маршрута или в небольшом городке привлекательный перевозчикам размерный класс – без убыточной стоимости владения.

Для пассажиров здесь также карт-бланш по предлагаемому комфорту. Главное здесь довольно мягкий ход благодаря пневматической подвеске ZF-Wabco Ecas. Система кондиционирования мощностью 12 кВт обеспечивает как охлаждение, так и обогрев салона. За торможение отвечает электронная система ZF-Wabco EBS3.

Пока преобладают модели с правым рулем для внутреннего рынка, но британцы уже готовят версию с левосторонним водительским местом, поскольку китайцы в этой размерной группе также не спят. Фото: Rightech

Электрическая силовая установка питается от аккумуляторной батареи, а заявленный запас хода составляет до 180 км. Пополнение заряда занимает около 37 минут.

Аккумулятор имеет 8-летнюю гарантию

Wrightbus предусмотрел гарантию на сам автобус протяженностью два года или около 200 тыс. км, на трансмиссию – пять лет или 299 тыс. км, а на аккумулятор – восемь лет или 599 тыс. км.

Перспектива здесь… перспективная

Производитель продолжает демонстрировать Rightech потенциальным операторам, в том числе на территории Евросоюза, как вариант маршрутов с невысоким спросом, где компактные габариты, меньшая емкость и нулевые локальные выбросы могут сочетаться со снижением эксплуатационных расходов.