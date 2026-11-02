Британці відродили легендарну Audi Quattro з потужним V8 та чималою ціною

Як повідомляє видання Motor1, основою для амбітного проєкту стало шасі від Audi RS4 у кузові B7. Розробники повністю зберегли заводську геометрію підвіски, гальмівну систему, електроніку та шестиступеневу механічну коробку передач, адаптувавши їх під нові навантаження.

Під капотом рестомода ховається добре знайомий 4,2-літровий двигун V8, але його віддача суттєво зросла. У базовому виконанні мотор видає 592 кінські сили, а якщо цього здасться мало, можна замовити версію з компресором TSS, яка збільшує потужність до вражаючих 740 кінських сил.

"Ми також працюємо над третьою версією силової установки, яка зможе розкручуватися до 10 000 обертів на хвилину", – представники компанії Audacious Automotive. Точні характеристики цього агрегату поки тримають у секреті, але обіцяють феноменальну реакцію на педаль газу.

Динаміка суперкара та карбоновий кузов

Завдяки повному приводу та модернізованій трансмісії рестомод демонструє динаміку справжнього суперкара. Першу сотню Audacious IV розмінює всього за 3,4 секунди, а максимальна швидкість сягає позначки у 320 кілометрів на годину. Салон автомобіля виконаний у ретро-стилі, проте уважний водій одразу впізнає кермо та панель приладів від донорської RS4.

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Кожен клієнт зможе індивідуально налаштувати інтер'єр під власні смаки, обираючи матеріали оздоблення. Загалом британці планують випустити лише 50 таких машин. Сорок із них отримають повністю карбоновий кузов, а ще десять зберуть із класичних металевих панелей.

Чи варто купувати і скільки це коштує