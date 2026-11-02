Британцы возродили легендарную Audi Quattro с мощным V8 и немалой ценой

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Рестомод Audacious IV на базе Audi Quattro
Как сообщает издание Motor1, основой для амбициозного проекта стало шасси от Audi RS4 в кузове B7. Разработчики полностью сохранили заводскую геометрию подвески, тормозную систему, электронику и шестиступенчатую механическую коробку передач, адаптировав их под новые нагрузки.
Под капотом рестомода скрывается хорошо знакомый 4,2-литровый V8 двигатель, но его отдача существенно возросла. В базовом исполнении мотор выдает 592 лошадиные силы, а если этого покажется мало, можно заказать версию с компрессором TSS, увеличивающую мощность до впечатляющих 740 лошадиных сил.
"Мы также работаем над третьей версией силовой установки, которая сможет раскручиваться до 10 000 оборотов в минуту", – представители компании Audacious Automotive. Точные характеристики этого агрегата пока содержат в секрете, но обещают феноменальную реакцию на педаль газа.
Динамика суперкара и карбоновый кузов
Благодаря полному поводу и модернизированной трансмиссии рестомод демонстрирует динамику настоящего суперкара. Первую сотню Audacious IV разменивает всего за 3,4 секунды, а максимальная скорость достигает отметки в 320 километров в час. Салон автомобиля выполнен в ретро-стиле, однако внимательный водитель сразу узнает руль и приборную панель от донорской RS4.
Каждый клиент сможет индивидуально настроить интерьер под собственные вкусы, выбирая отделочные материалы. В общей сложности британцы планируют выпустить только 50 таких машин. Сорок из них получат полностью карбоновый кузов, еще десять соберут из классических металлических панелей.
Стоит ли покупать и сколько это стоит
- Прайс на эксклюзивный автомобиль стартует от 350 тысяч фунтов стерлингов, что в пересчете составляет около 468 тысяч долларов. Процесс постройки одного автомобиля занимает примерно три года от момента заказа до передачи ключей владельцу.
- Главная сложность состоит в том, что заказчик должен самостоятельно предоставить компании два автомобиля-донора – оригинальную Quattro и более современную RS4.
- Это делает проект очень дорогим удовольствием, но сочетание раллийной классики с современным V8 точно найдет своих ценителей среди состоятельных коллекционеров.