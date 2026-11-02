Британцы возродили легендарную Audi Quattro с мощным V8 и немалой ценой

Как сообщает издание Motor1, основой для амбициозного проекта стало шасси от Audi RS4 в кузове B7. Разработчики полностью сохранили заводскую геометрию подвески, тормозную систему, электронику и шестиступенчатую механическую коробку передач, адаптировав их под новые нагрузки.

Под капотом рестомода скрывается хорошо знакомый 4,2-литровый V8 двигатель, но его отдача существенно возросла. В базовом исполнении мотор выдает 592 лошадиные силы, а если этого покажется мало, можно заказать версию с компрессором TSS, увеличивающую мощность до впечатляющих 740 лошадиных сил.

"Мы также работаем над третьей версией силовой установки, которая сможет раскручиваться до 10 000 оборотов в минуту", – представители компании Audacious Automotive. Точные характеристики этого агрегата пока содержат в секрете, но обещают феноменальную реакцию на педаль газа.

Динамика суперкара и карбоновый кузов

Благодаря полному поводу и модернизированной трансмиссии рестомод демонстрирует динамику настоящего суперкара. Первую сотню Audacious IV разменивает всего за 3,4 секунды, а максимальная скорость достигает отметки в 320 километров в час. Салон автомобиля выполнен в ретро-стиле, однако внимательный водитель сразу узнает руль и приборную панель от донорской RS4.

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Каждый клиент сможет индивидуально настроить интерьер под собственные вкусы, выбирая отделочные материалы. В общей сложности британцы планируют выпустить только 50 таких машин. Сорок из них получат полностью карбоновый кузов, еще десять соберут из классических металлических панелей.

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