Будівництво доріг під питанням: найбільший підрядник заявив про зупинку робіт

Про зупинку робіт 17 вересня повідомив засновник і керівник "Автостради" Максим Шкіль у своєму дописі у Facebook. За його словами, держава без попередження зупинила фінансування капітальних видатків, через що компанія "вимушена зупинити роботи по всіх об'єктах".

Цю заяву також підтвердили українські ЗМІ, які повідомили про призупинення державного фінансування капітальних витрат.

Що відбувається з фінансуванням

Заява "Автостради" з'явилася на тлі проблем із державними фінансами та міжнародним фінансуванням. Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа 17 вересня заявила, що Міністерство фінансів перенесло на грудень 39 мільярдів гривень капітальних видатків, які планували профінансувати у вересні, жовтні та листопаді.

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За її словами, перенесення стосується, зокрема, будівництва та реконструкції, захисту енергетичної інфраструктури, укриттів у школах і лікарнях та інших капітальних проєктів. Причиною називають проблеми із залученням міжнародного фінансування.

Для дорожньої галузі проблема не нова. Ще навесні Auto24 писав, що дефіцит коштів на ремонт українських доріг сягнув десятків мільярдів гривень, а частину робіт доводилося виконувати за рахунок залишків попередніх періодів та інших джерел фінансування.

Що саме може зупинитися

"Автострада" є одним із найбільших українських підрядників у дорожньому будівництві. Компанія виконує капітальний ремонт, будівництво та утримання транспортної інфраструктури, а серед її проєктів є великі автомобільні дороги та інженерні споруди.

Наприклад, раніше Auto24 розповідав про будівництво Північної об'їзної Рівного, де підрядником виступала саме "Автострада". Тому призупинення фінансування означає ризик зупинки не лише окремих ремонтних робіт, а й масштабних інфраструктурних проєктів.

Ще навесні компанія працювала на кількох міжнародних маршрутах, зокрема на М-06 Київ - Чоп, М-05 Київ - Одеса та М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський.

Якщо фінансування за такими контрактами справді не проводитиметься, незавершені ділянки можуть залишитися без робіт до відновлення платежів.

Чи означає це повну зупинку дорожніх робіт в Україні

Поки говорити про повне припинення всіх дорожніх робіт в Україні не варто. Заява Шкіля стосується об'єктів "Автостради", тоді як фінансування окремих інфраструктурних напрямів продовжується.

Наприклад, 17 вересня Кабінет Міністрів повідомив про виділення 789 мільйонів гривень із резервного фонду на антидроновий захист пріоритетних доріг, які використовуються для оборони та логістики.

Крім того, урядовий проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає відновлення Державного дорожнього фонду та фінансування публічних інвестиційних проєктів.

Тому нинішня ситуація радше свідчить про проблеми з фінансуванням частини запланованих капітальних проєктів, а не про офіційне рішення повністю припинити будівництво та ремонт доріг.

Чому зупинка робіт створює проблеми для підрядників

Для дорожнього будівництва перенесення платежів на кінець року може бути критичним. Підрядник уже має людей, техніку, матеріали, кредити та контракти з постачальниками, незалежно від того, коли держава перерахує гроші.

Саме на це звернув увагу Максим Шкіль. Він заявив, що зупинка фінансування означає проблеми із зарплатами працівників, сплатою відсотків за кредитами та розрахунками з постачальниками.

При цьому голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа окремо зазначила, що перенесення капітальних видатків на грудень може фактично означати їх нефінансування до кінця поточного року, оскільки за один місяць провести необхідні процедури та виконати будівельні роботи буде складно.

Для дорожньої галузі це особливо чутливий момент, адже сезон будівельних робіт має обмежені строки. Раніше Auto24 уже писав, що на ремонт українських доріг у 2026 році коштів було значно менше, ніж потребувала мережа.

Поки що невідомо, на який саме термін "Автострада" призупинить роботи та які конкретні об'єкти це зачепить. У самій компанії говорять про зупинку робіт на всіх об'єктах, тоді як урядові повідомлення свідчать про продовження окремих інфраструктурних та безпекових програм. Подальший розвиток ситуації залежатиме від того, чи буде відновлено фінансування капітальних видатків до кінця бюджетного року.