Строительство дорог под вопросом: крупнейший подрядчик заявил об остановке работ

Об остановке работ 17 сентября сообщил основатель и руководитель "Автострады" Максим Шкиль. своем сообщении в Facebook. По его словам, государство без предупреждения остановило финансирование капитальных расходов, поэтому компания "вынуждена остановить работы по всем объектам".

Это заявление также подтвердили украинские СМИ, сообщившие о приостановлении государственного финансирования капитальных расходов.

Что происходит с финансированием

Заявление "Автострады" появилось на фоне проблем с государственными финансами и международным финансированием. Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа 17 сентября заявила, что Министерство финансов перенесло на декабрь 39 миллиардов гривен капитальных расходов, которые планировали профинансировать в сентябре, октябре и ноябре.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

По ее словам, перенос касается, в частности, строительства и реконструкции, защиты энергетической инфраструктуры, укрытий в школах и больницах и других капитальных проектов. Причиной называют проблемы с привлечением международного финансирования.

Для дорожной отрасли проблема не нова. Еще весной Auto24 писал, что дефицит средств на ремонт украинских дорог достиг десятков миллиардов гривен, а часть работ приходилось производить за счет остатков предыдущих периодов и других источников финансирования.

Что именно может остановиться

"Автострада" - один из крупнейших украинских подрядчиков в дорожном строительстве. Компания выполняет капитальный ремонт, строительство и содержание транспортной инфраструктуры, а среди ее проектов есть большие автомобильные дороги и инженерные сооружения.

Например, ранее Auto24 рассказывал о строительство Северной объездной Ровно, где подрядчиком выступала именно "Автострада". Поэтому приостановка финансирования означает риск остановки не только отдельных ремонтных работ, но и масштабных инфраструктурных проектов.

Еще весной компания работала на нескольких международных маршрутах, в том числе на М-06 Киев – Чоп, М-05 Киев – Одесса и М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский.

Если финансирование по таким контрактам действительно не будет, незавершенные участки могут остаться без работ до возобновления платежей.

Значит ли это полная остановка дорожных работ в Украине

Пока говорить о полном прекращении всех дорожных работ в Украине не стоит. Заявление Шкиля касается объектов "Автострады", в то время как финансирование отдельных инфраструктурных направлений продолжается.

К примеру, 17 сентября Кабинет Министров сообщил о выделении 789 миллионов гривен из резервного фонда на антидроновую защиту приоритетных дорог, используемых для обороны и логистики.

Кроме того, правительственный проект государственного бюджета на 2027 г. предусматривает восстановление Государственного дорожного фонда и финансирование публичных инвестиционных проектов.

Поэтому нынешняя ситуация скорее свидетельствует о проблемах с финансированием части планируемых капитальных проектов, а не об официальном решении полностью прекратить строительство и ремонт дорог.

Почему остановка работ создает проблемы для подрядчиков

Для дорожного строительства перенос платежей на конец года может быть критическим. У подрядчика уже есть люди, техника, материалы, кредиты и контракты с поставщиками, независимо от того, когда государство перечислит деньги.

Именно на это обратил внимание Максим Шкиль. Он заявил, что остановка финансирования означает проблемы с зарплатами работников, уплатой процентов по кредитам и расчетам с поставщиками.

При этом глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа особо отметила, что перенос капитальных расходов на декабрь может фактически означать их нефинансирование до конца текущего года, поскольку за один месяц провести необходимые процедуры и выполнить строительные работы будет сложно.

Для дорожной отрасли это особенно чувствительный момент, ведь у сезона строительных работ ограничены сроки. Ранее Auto24 уже писал, что на ремонт украинских дорог в 2026 году средств было значительно меньше, чем нуждалась в сети.

Пока неизвестно, какой именно термин "Автострада" приостановит работы и какие конкретные объекты это затронет. В самой компании говорят об остановке работ на всех объектах, в то время как правительственные сообщения свидетельствуют о продолжении отдельных инфраструктурных и программ безопасности. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, будет ли возобновлено финансирование капитальных расходов до конца бюджетного года.