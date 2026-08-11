Bugatti показала новий гіперкар на 1577 кінських сил

Компанія Bugatti представила ексклюзивний гіперкар Destrier, створений в єдиному екземплярі за програмою Solitaire. На відміну від більшості спеціальних проєктів марки, його побудували не на базі Chiron, а на основі екстремального трекового Bugatti Bolide.

Як пише topgir.com.ua, під капотом встановили знайомий 8,0-літровий W16 із чотирма турбонагнітачами. Двигун розвиває 1577 к. с. — стільки ж, скільки й у Bolide.

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Bugatti Destrier: незвичайний дизайн

Гіперкар отримав нижчий і ширший кузов, ніж Chiron. Висота автомобіля разом із повітрозабірником на даху не досягає одного метра.

При цьому Destrier не має великого активного антикрила. Замість нього встановили статичний елемент типу ducktail, завдяки чому силует автомобіля залишається незмінним незалежно від швидкості.

Для новинки також створили власну інтерпретацію фірмової підковоподібної решітки Bugatti. Вона отримала фрезеровану алюмінієву вставку, карбоновий елемент та емальовану емблему бренду.

Кузов доповнюють овальні фари, вигнуте лобове скло, великий задній дифузор та чотирисекційні задні ліхтарі. Автомобіль також зберіг численні повітрозабірники й вентиляційні отвори від трекового Bolide.

Гіперкар із мотором на 1577 сил

Силова установка Destrier — 8,0-літровий W16 із чотирма турбокомпресорами. Її потужність становить 1577 к. с.

Цей двигун уже зняли з серійного виробництва, однак Bugatti продовжує використовувати його для окремих ексклюзивних проектів.

За основу автомобіля взяли конструкцію Bolide, суха маса якого становить 1450 кг. Очікується, що маса Destrier буде близькою до цього показника.

Салон Bugatti Destrier

Інтер'єр оздобили шкірою та текстилем Ambre Voyageur. Частину елементів керування, запозичених у Bolide, переробили або прибрали.

Для унікального гіперкара створили компактне кермо та новий дисплей перед водієм. Таким чином, Destrier поєднує гоночні технології Bolide з більш ексклюзивним оформленням салону.

Bugatti не повідомила вартість єдиного Destrier. Відомо лише, що автомобіль створили на індивідуальне замовлення в рамках програми Solitaire.