Bugatti показала новый гиперкар на 1577 лошадиных сил

Компания Bugatti представила эксклюзивный гиперкар Destrier, созданный в единственном экземпляре по программе Solitaire. В отличие от большинства специальных проектов марки его построили не на базе Chiron, а на основе экстремального трекового Bugatti Bolide.

Как пишет topgir.com.ua, под капотом установили знакомый 8,0-литровый W16 с четырьмя турбонагнетателями. Двигатель развивает 1577 л. – столько же, сколько и у Bolide.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Bugatti Destrier: необычный дизайн

Гиперкар получил более низкий и более широкий кузов, чем Chiron. Высота автомобиля вместе с воздухозаборником на крыше не достигает одного метра.

При этом Destrier не имеет большого активного антикрыла. Вместо него установили статический элемент типа Ducktail, благодаря чему силуэт автомобиля остается неизменным вне зависимости от скорости.

Для новинки также создали собственную интерпретацию фирменной решетки Bugatti. Она получила фрезерованную алюминиевую вставку, карбоновый элемент и эмалированную эмблему бренда.

Кузов дополняют овальные фары, изогнутое лобовое стекло, большой задний диффузор и четырехсекционные задние фонари. Автомобиль также сохранил многочисленные воздухозаборники и вентиляционные отверстия от трекового Bolide.

Гиперкар с мотором на 1577 сил

Силовая установка Destrier - 8,0-литровый. W16 с четырьмя турбокомпрессорами. Ее мощность составляет 1577 л.

Этот двигатель уже был снят с серийного производства, однако Bugatti продолжает использовать его для отдельных эксклюзивных проектов.

За основу автомобиля приняли конструкцию Bolide, сухая масса которой составляет 1450 кг. Ожидается, что масса Destrier будет близка к этому показателю.

Салон Bugatti Destrier

Интерьер украшен кожей и текстилем Ambre Voyageur. Часть элементов управления, заимствованных у Bolide, была переработана или убрана.

Для уникального гиперкара создали компактный руль и новый дисплей перед водителем. Таким образом, Destrier сочетает гоночные технологии Bolide с эксклюзивным оформлением салона.

Bugatti не сообщила стоимость единого Destrier. Известно лишь, что автомобиль создали по индивидуальному заказу в рамках программы Solitaire.