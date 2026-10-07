Бундесвер тестує новітній інженерний танк Kodiak: чому машину залишили без рідної зброї

Тепер військовим доведеться шукати альтернативне озброєння серед систем, які вже перебувають на балансі армії, що може вплинути на терміни розгортання техніки. Від попередніх версій (див. фото й відео нижче) нова модифікація має відмінності.

Як повідомляє профільне видання hartpunkt, передача техніки відбулася ще наприкінці серпня 2026 року. Представники Федерального відомства Бундесверу з питань обладнання (BAAINBw) офіційно підтвердили зміну конфігурації.

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"Заява щодо конфігурації бойової станції є правильною, проте через триваючі переговори ми не можемо надати додаткову інформацію, – зазначили у відомстві.

Чим замінять озброєння

Експерти припускають, що німецька армія інтегрує на інженерні танки вже перевірені рішення. Найбільш очевидними кандидатами є бойові модулі FLW 200 від KNDS Germany або Protector RS4 від Kongsberg.

Це не тільки екскаватор, а й кран, бульдозер, тяга, а при потребі ще й ремонтно-евакуаційна машина. Фото: ілюстративні від Rheinmetall

Обидві системи чудово підходять для важких гусеничних платформ і можуть нести великокаліберні кулемети чи гранатомети. Наприклад, Protector RS4 успішно працює на американських танках Abrams, а FLW 200 стоїть на сучасних Leopard 2 A7+.

Можливості інженерного гіганта

Сам по собі Pionierpanzer 3 Kodiak, розроблений компанією Rheinmetall, є надзвичайно потужною машиною. Його головна фішка – центральний екскаватор, здатний перекидати близько 200 кубічних метрів важкого ґрунту за годину.

Стріла екскаватора може підіймати вантажі вагою до 3,5 тонн на вильоті до дев'яти метрів. Унікальна гідравліка машини, розроблена власними силами виробника, працює під шаленим тиском у майже 345 атмосфер.

Крім того, танк оснащений величезним бульдозерним відвалом та двома лебідками. Завдяки системі шківів вони здатні тягнути вантаж понад 60 тонн, що робить Kodiak незамінним помічником на полі бою.